बेसहारा पशु के टकराने से ट्रेन के इंजन का सेफ्टी गार्ड टूटा, 500 से अधिक यात्री कर रहे थे सफर; बड़ा हादसा टला

पंजाब के मुक्तसर साहिब में बुधवार को एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। बेसहारा पशु के टकराने से पैसेंजर ट्रेन के इंजन का सेफ्टी गार्ड टूट गया। जिस दौरान यह हादसा हुआ उस समय ट्रेन में 500 से अधिक यात्री सफर कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस हिसाब से इंजन का सेफ्टी गार्ड टूटा अगर ट्रेन थोड़ा भी आगे चलती तो पटरी से उतर सकती थी।

बेसहारा पशु के टकराने से ट्रेन के इंजन का सेफ्टी गार्ड टूटा, 500 से अधिक यात्री कर रहे थे सफर

Your browser does not support the audio element.

श्री मुक्तसर साहिब, जागरण संवाददाता। फाजिल्का से कोटकपूरा जा रही पैसेंजर ट्रेन के आगे बेसहारा पशु आने से इंजन में लगा सेफ्टी गार्ड (लोहे का एंगल) टूट गया। पशु की दुर्घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि इंजन में लगे सेफ्टी गार्ड के टूटने के कारण ट्रेन आगे नहीं चल पाई। घटना मुक्तसर रेलवे स्टेशन के पास शाम करीब पांच बजे हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस हिसाब से इंजन में लगा सेफ्टी गार्ड टूट गया था अगर थोड़ा भी आगे चलती तो पटरी से उतर सकती थी। एक बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि ट्रेन में 500 से अधिक यात्री सफर कर रहे थे। यात्रियों को हुई काफी परेशानी इस घटना के ढाई घंटे बाद भी ट्रेन को चलाया नहीं गया। यात्रियों को काफी परेशानी हुई। रेलवे अधिकारियों की ओर से सेफ्टी गार्ड को रिपेयर करने के लिए मकैनिक बुलाया गया। जानकारी के अनुसार, बुधवार को शाम करीब चार बजे फाजिल्का से पैसेंजर ट्रेन कोटकपूरा के लिए चली। करीब पांच बजे बल्लमगढ़ रोड निकट रेलवे स्टेशन मुक्तसर के पास जब ट्रेन पहुंची तो एकदम से बेसहारा पशु आगे आ गया। पशु को कुचलते हुए ट्रेन आगे बढ़ने लगी तो इंजन में लगा सेफ्टी गार्ड टूट गया। ट्रेन आगे बढ़ पाती सेफ्टी गार्ड टूट कर पटरी पर लग गया। इस कारण इंजन आगे नहीं बढ़ पाया। ड्राइवर ने तुरंत ट्रेन को मुक्तसर रेलवे स्टेशन पर रोका और स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों को सूचित किया। जिसके बाद रिपेयरिंग के लिए मकैनिक बुलाया गया।

Edited By: Rajat Mourya