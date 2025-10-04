Punjab News: मुक्तसर पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़, दो आरोपित गिरफ्तार

मुक्तसर पुलिस ने सीमा पार पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। फिरोजपुर के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है जिनके संबंध ड्रोन से हथियार और ड्रग्स की तस्करी करने वालों से हैं। एसएसपी डॉ. अखिल चौधरी ने बताया कि आरोपितों से नौ एमएम की पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं।

जागरण संवाददाता,श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीमा पार पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना सिटी मलोट पुलिस ने फिरोजपुर निवासी दो ऐसे आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनके संबंध पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की तस्करी करने वालों से जुड़े हैं।

प्रेस कान्फ्रेंस में एसएसपी डॉ. अखिल चौधरी ने बताया कि थाना सिटी मलोट की टीम ने एक आरोपित को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान उसके एक अन्य साथी को भी फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया, जिनके पाकिस्तान स्थित तस्करों से संबंध पाए गए हैं।

ये तस्कर ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करते थे। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रवि सिंह पुत्र मिट्ठू सिंह वासी निवासी गांव छोटा मेगा राय, उत्तर जिला फिरोजपुर और संदीप कुमार उर्फ राजू लंबा पुत्र प्रीतम सिंह निवासी गांव बड़ा मेगा राय, उत्तर जिला फिरोजपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से दो नौ एमएम पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

मुख्य आरोपित रवि को मलोट और उसके साथी संदीप को फिरोजपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि उनके सीमा पार के तस्करों से संबंध हैं, जिनमें हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में शामिल एक प्रमुख पाकिस्तान स्थित हैंडलर भी शामिल है।