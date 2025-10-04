Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: मुक्तसर पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का किया भंडाफोड़, दो आरोपित गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 01:22 PM (IST)

    मुक्तसर पुलिस ने सीमा पार पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। फिरोजपुर के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है जिनके संबंध ड्रोन से हथियार और ड्रग्स की तस्करी करने वालों से हैं। एसएसपी डॉ. अखिल चौधरी ने बताया कि आरोपितों से नौ एमएम की पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रेस कान्फ्रेंस में एसएसपी डॉ. अखिल चौधरी और बरामद हथियार

    जागरण संवाददाता,श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीमा पार पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना सिटी मलोट पुलिस ने फिरोजपुर निवासी दो ऐसे आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनके संबंध पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स की तस्करी करने वालों से जुड़े हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रेस कान्फ्रेंस में एसएसपी डॉ. अखिल चौधरी ने बताया कि थाना सिटी मलोट की टीम ने एक आरोपित को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया और पूछताछ के दौरान उसके एक अन्य साथी को भी फिरोजपुर से गिरफ्तार किया गया, जिनके पाकिस्तान स्थित तस्करों से संबंध पाए गए हैं।

    ये तस्कर ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करते थे। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान रवि सिंह पुत्र मिट्ठू सिंह वासी निवासी गांव छोटा मेगा राय, उत्तर जिला फिरोजपुर और संदीप कुमार उर्फ राजू लंबा पुत्र प्रीतम सिंह निवासी गांव बड़ा मेगा राय, उत्तर जिला फिरोजपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से दो नौ एमएम पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

    मुख्य आरोपित रवि को मलोट और उसके साथी संदीप को फिरोजपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि उनके सीमा पार के तस्करों से संबंध हैं, जिनमें हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में शामिल एक प्रमुख पाकिस्तान स्थित हैंडलर भी शामिल है।

    ये आरोपित सीमा पार ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों की खेप प्राप्त करते थे और उन्हें स्थानीय संपर्कों में वितरित करते थे। इस आपरेशन से न केवल हथियार बरामद हुए हैं बल्कि सीमा पार हथियार तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश हुआ है। पूरे माड्यूल को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए पुलिस द्वारा तकनीकी और वित्तीय जांच जारी है।