मुक्तसर में जहर का घातक खेल, बेटे ने आढ़तियों पर लगाया पिता को जहरीली दवा देने का आरोप; परिवार ने सड़क जाम कर मांगा इंसाफ

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर में जहरीला पदार्थ के सेवन से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बाबू राम पुत्र मिलखी राम निवासी गोनियाना रोड मुक्तसर के रूप में हुई है। उधर, मृतक के बेटे ने आरोप लगाया है कि उसके पिता को मुक्तसर के तीन आढ़तियों ने पैसों के लेनदेन को लेकर जहरीली दवा देकर मार डाला है। थाना सिटी पुलिस ने उक्त मामले में तीनों आढ़तियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

उधर, इससे गुस्साए मृतक के परिवार ने रोष जताते हुए कहा है कि यह हत्या का मामला है लेकिन पुलिस ने इस मामले में आरोपितों को बचाने का प्रयास किया है। जिसके विरोध में परिवार ने बुधवार सुबह करीब 11 बजे मुक्तसर-मलोट बाईपास पर जाम लगा धरना लगा दिया।

इस दौरान परिवार ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस हत्या के मामले को गैर इरादतन हत्या का बना रही है। धरना स्थल पर पहुंचे थाना सिटी के एसएचओ जसकरणदीप सिंह ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी।

लेकिन परिजन आरोपितों की गिरफ्तारी और हत्या की धारा लगाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और हत्या की धारा नहीं लगाई जाती, तब तक वे धरने से नहीं उठेंगे।

पुल सुआ कस्सी मुक्तसर नजदीक गोनियाना रोड निवासी विशाल कुमार ने बताया कि उसके पिता बाबू राम आढ़ती का काम करते हैं। आढ़ती सुनीश डुमरा, मनीष डुमरा की नई अनाज मंडी में दुकान नंबर 11 है। करीब छह साल पहले मेरे पिता ने सुनीश डुमरा, मनीष डुमरा और उनके बेटे अनी डुमरा के साथ मिलकर 20 लाख रुपये लगाए थे, जिसमें से मेरे पिता ने करीब 10 लाख रुपये का योगदान दिया था और उक्त दुकान के बाहर कांटा लगाया था, जो हर सीजन में लगता था।

मेरे पिता ने सुनीश डुमरा और मनीष डुमरा को कई बार पैसों का हिसाब-किताब करने के लिए कहा था, लेकिन वे हर बार टाल देते थे क्योंकि मेरे पिता का उक्त लोगों की तरफ लगभग 30 लाख रुपये लेने वाला बन गया था।

नौ नवंबर को उक्त आढ़तियों ने मेरे पिता को हिसाब-किताब करने के लिए अपनी दुकान पर बुलाया था। शाम को लगभग 5:30 बजे पिता का फोन आया कि सुनीश डुमरा, मनीष डुमरा और उनके बेटे अनी डुमरा ने पैसों के हिसाब-किताब को लेकर मुझे कोई जहरीली दवा पिला दी है।

मुझे उनकी दुकान से ले जाओ और बचा लो। जब मैं और मेरा दोस्त तिलक नगर निवासी अपनी मोटरसाइकिल पर मौके पर पहुंचे तो हमने देखा कि पिता वहां तड़प रहे थे और तीनों आढ़ती पिछले गेट से मौके से भाग गए।

फिर हमने सवारी का इंतजाम किया और पिता को बठिंडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 11 नवंबर को इलाज के दौरा उनकी मृत्यु हो गई । उक्त आरोपितों ने जहरीली दवा देकर उसके पिता की हत्या की है, लेकिन थाना सिटी पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की बजाय गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है।