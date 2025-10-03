मुक्तसर के गांव गंधड़ में पराली प्रबंधन के लिए जागरूकता शिविर, किसानों को मशीन उपयोग और प्रोत्साहन राशि का आश्वासन

श्री मुक्तसर साहिब में पराली प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। गांव गंधड़ में शिविर आयोजित किया गया जहां विशेषज्ञों ने पराली प्रबंधन और मिट्टी की जांच के महत्व पर जानकारी दी। किसानों को पराली न जलाने और मशीनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया साथ ही प्रोत्साहन राशि देने का आश्वासन भी दिया गया।

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। डीसी अभिजीत कपलिश और मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. करणजीत सिंह गिल के मार्गदर्शन और सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी डॉ. राजविंदर सिंह के नेतृत्व में ब्लाक के किसानों को विभिन्न प्रचार माध्यमों के माध्यम से पराली के उचित प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस क्रम में पराली के उचित प्रबंधन के बारे में गांव गंधड़ में एक ब्लाक स्तरीय किसान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन एडीओ सर्कल लक्खेवाली डॉ. मनमीत सिंह ने किया। तकनीकी सत्र के दौरान, विभिन्न वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर किसानों के साथ अपने विचार साझा किए।

अमरदीप कौर बीटीएम आत्मा ने किसानों को मिट्टी और पानी की जांच के महत्व और विधि के बारे में जागरूक किया। इसके बाद गगनदीप सिंह मान, डीपीडी आत्मा ने आगामी रबी फसलों के बारे में किसानों के साथ अपने विचार साझा किए। डॉ. जोबनदीप सिंह एडीओ ने धान की पराली के प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और किसानों के सवालों के जवाब भी दिए।

डॉ. अमनदीप कौर, एडीओ (मार्केटिंग) बरीवाला ने कृषि विपणन के महत्व और फसलों के विपणन के दौरान किसानों को होने वाली संभावित लूट से बचने के तरीके के बारे में बताया। मनमीत कौर, एडीओ (मार्केटिंग) ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित किसानों की समस्याओं के समाधान के बारे में बताया।

कैंप के दौरान सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी श्री मुक्तसर साहिब डॉ. राजविंदर सिंह ने किसानों से पराली की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न मशीनों का उपयोग करने और इसे न जलाने की अपील की ताकि पराली के यथास्थान उपयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो सके और उर्वरकों पर खर्च कम हो सके।