पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान तेज, मुक्तसर व गिद्दड़बाहा में 120 पुलिस अधिकारियों ने खंगाले 39 मेडिकल स्टोर

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। युद्ध नशे के खिलाफ अभियान के तहत जिला पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर मंगलवार को मुक्तसर व गिद्दड़बाहा में 39 मेडिकल स्टोरों की औचक जांच की। जांच के दौरान नवीन कुमार सिंह डीएसपी (मुक्तसर) व अरुण मुंडन डीएसपी (गिद्दड़बाहा), थाना प्रभारियों के अलावा करीब 120 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी व रमनदीप गुप्ता ड्रग इंस्पेक्टर की टीमें मेडिकल स्टोरों पर पहुंची और दवाओं के स्टाक रजिस्टर, पर्ची, मान्यता प्राप्त लाइसेंस, विशेष रूप से नशीली दवाओं की बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जांच टीमों ने कुछ स्थानों पर मरीजों को दी जा रही दवाओं के सैंपल भी लिए। दवाओं की एक्सपायरी डेट और पैकिंग पर लिखी जानकारी की भी जांच की गई। एसएसपी अभिमन्यु राणा ने बताया कि यह चेकिंग केवल नियमों के उल्लंघन की जांच तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य जिले में नशे की उपलब्धता पर नजर रखना था, साथ ही मेडिकल स्टोर्स को यह बताना था कि आने वाले दिनों में इस तरह की और भी जांच की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।