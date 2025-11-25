Language
    पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान तेज, मुक्तसर व गिद्दड़बाहा में 120 पुलिस अधिकारियों ने खंगाले 39 मेडिकल स्टोर

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:40 PM (IST)

    मुक्तसर और गिद्दड़बाहा में पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर 39 मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। दवाओं के स्टॉक, लाइसेंस और नशीली दवाओं की बिक्री के रिकॉर्ड की जांच की गई। मरीजों को दी जा रही दवाओं के नमूने भी लिए गए। एसएसपी ने नियमों का पालन करने और नशीली दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। पुलिस समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    Hero Image

    मुक्तसर गिद्दड़बाहा में पुलिस की छापेमारी, 39 मेडिकल स्टोरों की जांच

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। युद्ध नशे के खिलाफ अभियान के तहत जिला पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर मंगलवार को मुक्तसर व गिद्दड़बाहा में 39 मेडिकल स्टोरों की औचक जांच की।

    जांच के दौरान नवीन कुमार सिंह डीएसपी (मुक्तसर) व अरुण मुंडन डीएसपी (गिद्दड़बाहा), थाना प्रभारियों के अलावा करीब 120 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी व रमनदीप गुप्ता ड्रग इंस्पेक्टर की टीमें मेडिकल स्टोरों पर पहुंची और दवाओं के स्टाक रजिस्टर, पर्ची, मान्यता प्राप्त लाइसेंस, विशेष रूप से नशीली दवाओं की बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की।

    जांच टीमों ने कुछ स्थानों पर मरीजों को दी जा रही दवाओं के सैंपल भी लिए। दवाओं की एक्सपायरी डेट और पैकिंग पर लिखी जानकारी की भी जांच की गई।

    एसएसपी अभिमन्यु राणा ने बताया कि यह चेकिंग केवल नियमों के उल्लंघन की जांच तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य जिले में नशे की उपलब्धता पर नजर रखना था, साथ ही मेडिकल स्टोर्स को यह बताना था कि आने वाले दिनों में इस तरह की और भी जांच की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    चेकिंग के दौरान सभी मेडिकल स्टोर्स को नशा विरोधी कानून और मेडिकल नियमों का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिए गए।

    किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। पुलिस समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है और भविष्य में भी इस तरह की जांच जारी रहेगी।