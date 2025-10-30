पोल्ट्री फार्म में बंधक, खिलाई गंदगी... मां-बेटे को घर में जंजीर से बांधा; वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस

जागरण टीम, गिद्दड़बाहा, दोदा (मुक्तसर)। गिद्दड़बाहा के गांव मधीर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में किसान मां-बेटे को जंजीरों से घर में बांध रखा है। वीडियो वायरल हुई तो मामले का पता चला और पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि मामला पैसों के लेन-देन का है। वहीं बंदी बनाए गए किसान का आरोप है कि गांव मधीर के ही एक आढ़ती द्वारा उसे और मां को पहले कई दिनों तक अपने पोल्ट्री फार्म में बंदी बनाए रखा और जब वह वहां से अपनी जान बचा कर भाग कर घर आ गए तो यहां आकर आढ़ती द्वारा उन्हें उन्हीं के घर में जंजीरों से बांध दिया गया।

थाना कोटभाई पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए जंजीरों से बंधे मां-बेटे के गले की जंजीरें खोल दी है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। किसान निर्मल सिंह पुत्र बलबीर सिंह ने बताया कि उसने गांव के ही रहने वाले एक आढ़ती के 45 हजार रुपये देने हैं। 13 अक्टूबर को वह उसे और माता को जबरी उठा कर ले गए और अपने पोल्ट्री फार्म में बंदी बना लिया। वहां उसके साथ मारपीट करते रहे।

वहां चूजों की गंदगी खिलाई गई। वहां से बीते दिन भाग कर अपने घर आ गए और आढ़ती ने यहां उनके घर पर आकर उन्हें मां बेटे को जंजीरों से बांध दिया। हमारे गाांव की पंचायत ने उन्हें छुड़ाया है।

उधर, इनका जंजीरों से बांधे हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं इस मामले की शिकायत ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास भी की गई है। वहीं मामला पुलिस के पास पहुंचने पर हरकत में आई और मां बेटे को जंजीरों की कैद से रिहा किया।

थाना कोटभाई के प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि वायरल वीडियोग्राफी के आधार पर पुलिस टीम संबंधित व्यक्ति के घर पहुंची और पीड़ित किसान और उसकी माता जंजीरों में बांधे पाए गए जिन्हें जंजीरों से रिहा किया गया। किसान ने जो आरोप लगाए हैं उस पर जांच की जा रही है।