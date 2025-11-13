मुक्तसर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 20 प्रतिबंधित गोलियों के साथ एक गिरफ्तार

संवाद सूत्र, लंबी। थाना लंबी की पुलिस ने एक व्यक्ति को 20 प्रतिबंधित गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में हवलदार खुशवंत सिंह ने बताया कि वे गश्त के दौरान मंडी किल्लियांवाली से लिंक रोड की तरफ होते हुए गांव फतूहीवाला की ओर जा रहे थे।

इस दौरान एक नौजवान खाली प्लॉट में खड़ा दिखाई दिया। पुलिस ने उस पर संदेह होने पर उसे काबू करके जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 20 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। पुलिस ने आरोपित गुरजीत सिंह वासी संगत कलां हाल कालोनियां गांव क्खावाली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।