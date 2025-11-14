लुधियाना ग्रेनेड साजिश का मुक्तसर लिंक, 5 पुराने अपराधी ISI के एजेंट बने; पंजाब को दहलाने का प्लान फेल

राजिंदर पाहड़ा, श्री मुक्तसर साहिब। लुधियाना में ग्रेनेड मामले में पकड़े गए 10 आरोपितों में से पांच जिला मुक्तसर से संबंधित हैं। इनमें रमनीक उर्फ अमरीक सिंह पुत्र गुरबाज सिंह,कुलदीप सिंह, शेखर पुत्र विजय सिंह तीनों निवासी गांव रामगढ़ चुंघा व परविंदर सिंह उर्फ चिड़ी वासी पन्नीवाला और अजय वासी गांव बधाई शामिल हैं। यह सभी नशे और अन्य अपराधिक मामलों में नामजद हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी में सामने आया है कि रमनीक पर थाना सदर में एनडीपीएस एक्ट, कुलदीप सिंह और शेखर पर थाना लक्खेवाली में झगड़े और परविंदर सिंह उर्फ चिड़ी पर थाना कबरवाला में एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज था। रमनीक और परविंदर सिंह एक साथ मुक्तसर की जेल में बंद थे। गांव रामगढ़ चुंघा निवासी तीनों युवक दोस्त थे और कुलदीप नशे का आदी है और उसका परिवार उसे गांव में अकेला छोड़ कहीं दूसरे गांव में रिश्तेदारी में चला गया है।

तीनों गरीब परिवारों से संबंधित हैं। शेखर विवाहित है और चंडीगढ़ में फर्नीचर का काम कर रहा था। बता दें कि लुधियाना पुलिस ने कुलदीप को 27 अक्टूबर को ग्रेनेड के साथ पकड़ा था। उसके बाद मामले की परतें खुली और उक्त सभी के तार आपस में जुड़ते गए।लुधियाना पुलिस ने इस समय सभी को गिरफ्त में ले रखा है। लुधियाना पुलिस ने बीते दिन प्रेस वार्ता कर बताया कि उक्त सभी की पंजाब को दहलाने की साजिश थी और यह काम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के नेटवर्क में कर रहे थे।

आरोपित रमनीक के पिता गुरबाज सिंह ने बताया कि वह मजदूरी का काम करता है और रमनीक उसका इकलौता बेटा है। रमनीत 20 वर्ष का है और 12वीं पास है। एक माह पहले थाना सदर मुक्तसर में उस पर एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज हुआ था और वह करीब एक माह से जेल में बंद था।

पिछले महीने उन्हें पुलिस ने जेल से सूचना दी कि रमनीत लुधियाना में ग्रेनेड मामले में शामिल पाया गया है। हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आरोपित शेखर के पिता विजय सिंह ने बताया कि करीब 15 दिन पहले पुलिस ने उन्हें सूचना दी कि लुधियाना में कुलदीप ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया है और शेखर भी इसमें शामिल है। हमें यकीन नहीं हुआ। पुलिस हमें लुधियाना ले गई और कहा कि शेखर को पेश करवाएं फिर आपको छोड़ देंगे। शेखर को पेश करने पर हमें छोड़ दिया गया। शेखर चंडीगढ़ में फर्नीचर का काम करता है। कुछ समय पहले उस पर झगड़े का मामला दर्ज हुआ था।