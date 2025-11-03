मुक्तसर: दो दिवसीय राज्यस्तरीय हड़ताल पर वकील, कोर्ट में नहीं हुई केसों की सुनवाई
श्री मुक्तसर साहिब में वकील पर एफआईआर दर्ज होने और सीएम से मुलाकात रोकने के विरोध में बार एसोसिएशन ने दो दिवसीय हड़ताल शुरू की है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो पंजाब और हरियाणा के वकील इकट्ठे होकर तरनतारन में सरकार का विरोध करेंगे।
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। वकील पर एफआईआर दर्ज करने और सीएम से मुलाकात करने से रोकने के मामले को लेकर बार एसोसिएशन ने राज्य स्तर पर दो दिवसीय हड़ताल सोमवार से शुरू की।
वहीं चेतावनी दी कि अगर इन दो दिनों में उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो पंजाब और हरियाणा के वकील इकट्ठे होकर तरनतारन में सरकार का विरोध करेंगे। उधर, मुक्तसर कोर्ट में हड़ताल के चलते विभिन्न केसों की सुनवाई नहीं हुई। जिस कारण लोगों को समस्या पेश आई।
प्रेस वार्ता में बार एसोसिएशन मुक्तसर के पदाधिकारियों ने बताया कि मुक्तसर के गांव जवारेवाला में दो गुटों के बीच हुए झगड़े के मामले में थाना सदर पुलिस की ओर से उनके एक वकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रखी है। इस मामले में दोनों गुटों के घायल अस्पताल में भर्ती हुए थे लेकिन हमारे वकील हरमनदीप सिंह संधू को ज्यादा चोटें आईं थी जबकि दूसरे गुट के पांच लोग अस्पताल में भर्ती थे।
पुलिस ने वकील संधू के पहले बयान लिए लेकिन एफआईआर दूसरे गुट की पहले लांच की गई। इसके बाद बार एसोसिएशन की ओर से दबाव बनाने पर क्रास केस एक ही धाराओं के तहत दर्ज कर दिया गया। जबकि हमारे वकील पक्ष के ज्यादा चोटें आई हैं।
चोटों के आधार पर धाराएं लगानी चाहिए थी। इस मामले में वह केस रद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं रविवार को जब सीएम भगवंत मान मुक्तसर आए तो उनसे मुलाकात के लिए वकील इकट्ठे हुए लेकिन वकीलों को रास्ते में रोक दिया गया।
पानी की बौछारें करने ता का प्रशासन ने इंतजाम कर रखा था। वकीलों के साथ धक्का-मुक्की की गई। इसके उन्होंने कोटकपूरा रोड पर धरना लगा दिया तो एडीसी उनसे मिलने आए और आश्वासन दिया कि वह सीएम से वकीलों को मिलवा देंगे। पर बाद में सीएम के ओएसडी से मिला दिया गया।
हमने सीएम से मिलने की बात कही पर सीएम से नहीं मिलाया गया। ओएसडी ने मामले के समाधान की ड्यूटी डीसी अभिजीत कपलिश की लग दी। डीसी ने वकीलों से रविवार की शाम मुलाकात की और पुलिस विभाग से आइओ को भी बुला लिया। डीसी ने दोनों के पक्ष सुने और जांच का आश्वासन दे दिया।
मामले में अभी कुछ भी सुनवाई नहीं होने के चलते वह हड़ताल करने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी दो दिवसीय राज्य स्तरीय बार एसोसिएशन की हड़ताल है। इसके बाद तरनतारन में पंजाब व हरियाणा के वकील इकट्ठे होकर प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर बार एसोसिएशन के प्रधान धलवंत सिंह व अन्य उपस्थित थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।