मुक्तसर: अगवा कर बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, एनकाउंटर में गिरफ्तार; 2007 में भी ऐसी वारदात को दिया था अंजाम

जब बेटी नहीं आई तो बाहर देखा तो वह कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इधर उधर लोगों से पूछा परंतु कुछ पता नहीं चला। पूरी रात तलाश की। सुबह पुलिस को सूचित किया। बिंद ने आरोप लगाया था कि यहां नशेड़ी किस्म के लोग घूमते रहते हैं। मुझे डर है कि कहीं बच्ची के साथ कुछ गलत न हो गया हो।

अनाज मंडी की बैक साइड झुग्गी बना रह रहे हैं और मजदूरी का कार्य करते हैं। उसके पांच बच्चे हैं। सबसे बड़ी नौ वर्षीय बेटी दूसरी कक्षा में पढ़ती है। वीरवार की शाम छह बजे पूरा परिवार खाना खा रहा था। इस बीच बच्ची झुग्गी के बाहर पास ही स्थित नल से पानी से मुंह धोने के लिए गई पर वापस नहीं लौटी।

मुक्तसर की एडिशनल एसएसपी प्रज्ञा जैन ने बताया कि बीते दिन थाना सिटी में गणेश बिंद ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह पीछे से बिहार राज्य का रहने वाला है लेकिन दशकों से मुक्तसर में रह रहे हैं।

एसएसपी प्रज्ञा जैन के मुताबिक आरोपित पर पहले भी ऐसे ही 2007 में बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की वारदात कर चुका है। हत्या के दो और एक एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज है। 16 साल जेल काटने के बाद तीन साल पहले जेल से बाहर आया था।

जवाबी कार्रवाई में आरोपित की टांग पर गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की पहचान मुकेश कुमार (45) पुत्र अमर सिंह वासी बस्ती गुरतेज नगर मुक्तसर के रूप में हुई है।

देर शाम बच्ची के शव का सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम किया गया है। शव मिलने के बाद पुलिस ने अलग-अलग टीमें बना जिले भर में आरोपित की तलाश की जा रही थी। इस दौरान थांदेवाला रोड पर बाइक सवार आरोपित का पुलिस ने पीछा किया तो उसने थाना सिटी के एसएचओ पर फायर किया जो वृक्ष पर लगा।

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर में प्रवासी परिवार की नौ वर्षीय बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद एक क्रिमिनल ने हत्या कर दी। शनिवार को तीसरे दिन बच्ची का शव मोड़ रोड स्थित बंद पड़ी काटन फैक्ट्री से शव मिला है।

इस मामले में थाना सिटी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। शनिवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि मोड़ रोड स्थित एक बंद पड़ी काटन फैक्ट्री में बच्ची का शव पड़ा है। पुलिस ने बाद दोपहर वहां पहुंच कर शव बरामद किया और सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम के करवाया गया।

एसएसपी ने बताया कि अलग-अलग टीमें बना कर आरोपित की तलाश की जा रही थी‌। पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपित मुकेश कुमार बाइक पर थांदेवाला रोड पर आ रहा है। जिसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया।

गोली एस एच ओ सिटी के पास वृक्ष पर लगी। जवाबी कार्रवाई में आरोपित की टांग पर गोली लगी और उसे एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपित पर पहले भी दो हत्या सहित तीन केस दर्ज हैं।

पहले भी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर चुका है। यह 2001 और 2007 में दर्ज हैं। आरोपित 2007 में दो हत्याएं कर चुका है। पुलिस इस बात को भी वैरिफाई कर रही है कि 15 साल पहले भी मुक्तसर में एक बंद फैक्ट्री में बच्ची की दुष्कर्म के बाद जिस आरोपित ने हत्या की थी,वो कहीं यही तो नहीं।

आरोपित अब 16 साल की सजा काट कर 29-11-2022 को जेल से बाहर आया था। एसएसपी ने कहा कि आरोपित का चालान बना कर जल्द कोर्ट में पेश करने का कहा गया है ताकि इसे दोबारा से कड़ी सजा मिल सके।

पुलिस करवा रही थी देर शाम संस्कार देर शाम साढ़े सात बजे बच्ची का संस्कार करने के लिए शव जलालाबाद रोड स्थित श्मशानघाट में लाया गया। इस दौरान पुलिस भारी संख्या में तैनात रही। लेकिन परिवार ने रात के अंधेरे में संस्कार करने से मना कर दिया और इस कारण काफी हंगामा भी हुआ। वहां पर कुच लोगों का कहना था कि पुलिस परिवार पर बच्ची का संस्कार करने का दबाव बना रही है। लेकिन विरोध के बाद संस्कार नहीं किया गया।