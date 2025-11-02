'जांच में देरी जरूर, हाथ पक्का डालूंगा'; मुक्तसर में CM भगवंत मान का सुखबीर बादल पर बड़ा हमला

अब भाजपा का राज है तो वे भाजपा में है और सभी को भाजपा में आने की बातें करते रहते हैं। विपक्ष के नेता जनता के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे शतरंज खेल रहे हो। इन्हें तो जनता से डरना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर व्यंग करते हुए मान ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो सत्ता में रहना ही पसंद है। जब मुगलों का राज था, तब वे मुगलों के साथ थे। जब अंग्रेजों का राज था वो अंग्रेजों के साथ थे। कांग्रेस के राज में कांग्रेस और अकालियों के राज में अकालियों के साथ।

मुख्यमंत्री ने यह बात मुक्तसर के गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही। वे यहां 138.83 करोड़ की लागत के जल सप्लाई एवं सीवरेज योजना के प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आए हुए थे।

एसजीपीसी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर एसजीपीसी के अधीन आते सभी गुरुद्वारों से गोलकें उठा ली जाएं तो इनके 95 प्रतिशत कर्मचारी नौकरी छोड़ देंगे। उन्होंने एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी पर भी कटाक्ष किया। मान ने कहा कि मेरा यह बयान सुन कर धामी जरूर कुछ बोलेगा। उन्होंने कहा कि धामी एसजीपीसी का प्रधान नहीं बल्कि शिअद के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है।

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिअद प्रधान सुखबीर सिंह बादल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के साथ मिल जुलकर नशे बेचे, रिश्वत खाई, प्रापर्टी बनाईं। ट्रासपोर्ट छीनकर, खुद की ट्रांसपोर्ट बनाई। पर मैं जांच करवाने में लेट जरूर हो रहा हूं लेकिन हाथ पक्का डालूंगा। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब को सुखबीर कुछ मानते नहीं है।

शिअद पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इनके राज में लाल बत्ती वाली गाड़ियों में चिट्टा बिकता था। इस सरकार ने पंजाबियों को चिट्टे के नशे के आदी बना दिया। गत दिनों तरनतारन में बीबी हरसिमरत कौर बादल बोल रहे थे कि जब उनकी सरकार थी तब किसी को चिट्टे का नाम नहीं पता था।

यह सही भी है क्योंकि उस समय मजीठिया को ही चिट्टा बोलते थे। मजीठिया के नाम से ही चिट्टे की पुड़िया बिकती थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास काम के मुद्दे ही नहीं बचे। वो सिर्फ यही बातें करते फिर रहे हैं कि इस बार उनकी बारी आने दो। फिर देखो कैसे विकास होगा। जबकि शिअद का गढ़ कहलाए जाने वाले इस क्षेत्र का सही मायने में बेहद बुरा हाल है। जो कार्य वर्षों पहले हो जाने चाहिए थे वो अब शुरु हो रहे हैं।

मान ने कहा कि सुखबीर बादल व अन्य नेता ये कहते नहीं थकते कि क्षेत्र में सभी कार्य बादल ने करवाएं हैं, जब कोटकपूरा व बरगाड़ी की बात आती है तब उसका जिक्र नहीं करते कि यह कार्य भी उन्होंने ही करवाया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबियां करवाकर सुखबीर बादल ने श्री अकाल तख्त साहिब पर कबूल भी लिया था। मगर बाद में बाहर आकर कहते ये तो वैसे ही बोल दिया।

ये श्री अकाल तख्त साहिब को कुछ समझते ही नहीं। मगर इतिहास किसी को माफ नहीं करता। माफी गलतियों की हो सकती है, गुनाहों की माफी नहीं सजा होती है। लोगों की कचहरी में उन्हें सजा मिल चुकी है। अब उनके साथ कोई नहीं है।

सुखबीर बादल को खुद को पता नहीं चलता कि वो क्या कह जाते हैं। पंजाब के वारिस कहलाते हैं, मगर पंजाबी इन्हें बोलनी नहीं आती। सीएम ने कहा कि वे करीब डेढ़ साल मनप्रीत बादल के घर में रहे हैं। बादलों के घर में सभी अंग्रेजी बोलते हैं । इन्हें पंजाबी बोलनी तो आती ही नहीं है। पंजाब में राज करने को फिरते हैं।