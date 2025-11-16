Punjab News: राजपुरा हाईवे पर भीषण हादसा, धान से लदा ट्रक कार पर पलटा; कार चकनाचूर

जागरण संवाददाता, राजपुरा (पंजाब)। दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर राजपुरा में फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रविवार देर रात सर्विस रोड से नीचे उतरते समय धान की बोरियों से भरा एक ट्रक अचानक संतुलन खोकर पास से गुजर रही एक कार पर पलट गया।

इस भीषण दुर्घटना में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, लेकिन कार में सवार पति-पत्नी को राहगीरों की तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए राजपुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राजपुरा में दिल्ली-अमृतसर हाईवे पर पिछले करीब एक साल से फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। दिल्ली से अमृतसर की ओर जाने वाले यातायात को सर्विस रोड से नीचे उतरना पड़ता है। इसी खतरनाक मोड़ पर धान से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया और उसमें भरी बोरियां सीधे एक मारुति कार पर आ गिरीं। धान की बोरियों के नीचे दबने से कार पूरी तरह से दबकर पिचक गई।

राहगीरों ने बचाई जान हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए बोरियों और मलबे के नीचे दबी कार के शीशे और छत तोड़कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला।

सड़क सुरक्षा बल के कर्मचारी, संदीप सिंह ने बताया कि कॉल मिलते ही वे और पंजाब पुलिस मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुष्टि की कि राहगीरों की तत्परता से ही कार सवार लोगों की जान बच पाई। उन्होंने बताया कि यह रास्ता पहले भी कई दुर्घटनाओं का गवाह बन चुका है।