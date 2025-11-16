Language
    Punjab News: राजपुरा हाईवे पर भीषण हादसा, धान से लदा ट्रक कार पर पलटा; कार चकनाचूर

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 11:44 PM (IST)

    राजपुरा में फ्लाईओवर निर्माण के दौरान दिल्ली-अमृतसर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। धान से लदा ट्रक कार पर पलटने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे पति-पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दंपति हरियाणा से लुधियाना जा रहे थे।

    Punjab News: राजपुरा हाईवे पर भीषण हादसा। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, राजपुरा (पंजाब)। दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे पर राजपुरा में फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। रविवार देर रात सर्विस रोड से नीचे उतरते समय धान की बोरियों से भरा एक ट्रक अचानक संतुलन खोकर पास से गुजर रही एक कार पर पलट गया।

    इस भीषण दुर्घटना में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, लेकिन कार में सवार पति-पत्नी को राहगीरों की तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए राजपुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    राजपुरा में दिल्ली-अमृतसर हाईवे पर पिछले करीब एक साल से फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। दिल्ली से अमृतसर की ओर जाने वाले यातायात को सर्विस रोड से नीचे उतरना पड़ता है। इसी खतरनाक मोड़ पर धान से लदा एक तेज रफ्तार ट्रक पलट गया और उसमें भरी बोरियां सीधे एक मारुति कार पर आ गिरीं। धान की बोरियों के नीचे दबने से कार पूरी तरह से दबकर पिचक गई।

    राहगीरों ने बचाई जान

    हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने असाधारण साहस का परिचय दिया। उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए बोरियों और मलबे के नीचे दबी कार के शीशे और छत तोड़कर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला।

    सड़क सुरक्षा बल के कर्मचारी, संदीप सिंह ने बताया कि कॉल मिलते ही वे और पंजाब पुलिस मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुष्टि की कि राहगीरों की तत्परता से ही कार सवार लोगों की जान बच पाई। उन्होंने बताया कि यह रास्ता पहले भी कई दुर्घटनाओं का गवाह बन चुका है।

    हादसे में घायल हुए पति-पत्नी की पहचान भानु प्रकाश और उनकी पत्नी अंगूरी के रूप में हुई है। यह दंपति हरियाणा के महेंद्रगढ़ से लुधियाना जा रहा था। भानु प्रकाश लुधियाना स्थित वर्धमान फैक्ट्री में काम करते हैं। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए राजपुरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है।

    पीड़ित की आपबीती

    अस्पताल में इलाज के दौरान भानु प्रकाश ने पत्रकारों को बताया, "हम हरियाणा के महेंद्रगढ़ से लुधियाना जा रहे थे और अचानक ट्रक हमारी कार पर पलट गया। राहगीरों ने हमें बाहर निकाला, जिससे हमारी जान बच गई, लेकिन हमारी कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई है। हम परमात्मा का शुक्र करते हैं कि हमारी जान बच गई।" उन्हें कंधे पर चोट लगी है।

    उनकी पत्नी अंगूरी ने बताया कि राहगीरों ने हमारी कार के शीशे तोड़कर और छत तोड़कर हमें बाहर निकाला। हम भगवान का शुक्र करते हैं कि हमारी जान बच गई।"फिलहाल, दोनों घायलों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।