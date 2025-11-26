मौत की तारों का मकड़जाल... मुक्तसर में हाईवोल्टेज ढीली तारों से मंडरा रहा खतरा; विभाग पूरी तरह लापरवाह

राजिंदर पाहड़ा, श्री मुक्तसर साहिब। शहर में पावरकाम विभाग की लापरवाही के चलते रिहायशी क्षेत्रों सहित बाजारों और सड़कों पर ढीली तारों के मकड़जाल बने हुए हैं, जो किसी भी समय हादसे का कारण बन सकते हैं। कई जगहों पर बिजली के उलझे तार शहर की सुंदरता बिगाड़ने के साथ खतरा भी पैदा कर रहे हैं।

निजी टेलीकाम कंपनियों की तारों ने भी बिजली के खंभों पर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। इनमें शार्ट सर्किट होने से अक्सर आग लगती रहती है। इसके बावजूद विभाग लापरवाह बना हुआ है। शहर के बठिंडा रोड, कोटकपूरा चौक, गांधी चौक, रेलवे रोड, अबोहर रोड बाइपास, गोनियाना रोड, बिजली वाला खूह शामा नर्स वाली गली, राम बाड़ा बाजार, शेर सिंह चौक, गोनियाना चौक, मलोट रोड बस स्टैंड के पास, गोनियाना रोड गली नंबरआठ व नौ, अबोहर रोड एक नंबर गली, घास मंडी चौक सहित शहर विभिन्न हिस्सों में ढीली तारों का मकड़जाल फैला हुआ है। पावरकाम अधिकारी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं।

दुकानदार कई बार उठा चुके हैं मुद्दा दुकानदार कई बार मांग कर चुके हैं कि ढीली तारों को कसा जाए और मकड़जाल से निजात दिलाई जाए। इसके अलावा घास मंडी चौक में ट्रांसफार्मर बीच सड़क पर लगा हुआ है। यहां दुकानदार अपना सामान लगाते हैं। वहीं यातायात में भी यह ट्रांसफार्मर समस्या बनता है। दुकानदार इसे कहीं और शिफ्ट करने का बोल चुके हैं, लेकिन पावरकाम को जगह नहीं मिल रही है। पावरकाम अधिकारियों का कहना है कि नगर कौंसिल जगह मुहैया करवा कर दे। इसी उलझन में ट्रांसफार्मर शिफ्ट नहीं हो रहा।

खुले मीटर बाक्स की ओर भी पावरकाम का ध्यान नहीं शहर में कई स्थानों पर बिजली मीटर बाक्स खुले पड़े हैं। लोग शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी गंभीर नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई हादसा होने पर ही अधिकारी जागेंगे। गलियों में खेलते बच्चों का इन खुले मीटर बाक्स की चपेट में आने का डर बना रहता है।