'हेलो! कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर का पति बोल रहा हूं...', बताकर मांगे पैसे; आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सूत्र, मलोट (मुक्तसर)। थाना सिटी मलोट की पुलिस ने एक व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर का पति बताकर पैसों की मांग करने के आरोप में एक व्यक्ति को नामजद किया है। मलोट निवासी अजविंदर सिंह पुत्र प्रिथी सिंह ने थाना सिटी पुलिस को दर्ज करवाए अपने बयान में बताया कि वह वेस्टर्न यूनियन में काम करता है और आठ दिसंबर को जब वह जीटी रोड पुल के पास अपने कार्यालय में बैठा था तो करीब 11:33 बजे उसके मोबाइल पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आई, जिसने कहा कि मैं कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर का पति बोल रहा हूं और मुझे अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए 27 हजार रुपये चाहिए।

अजविंदर सिंह ने बताया कि वह मंत्री बलजीत कौर के पति को अच्छी तरह से जानता है और उसका नंबर भी मेरे मोबाइल में सेव है। जब उस व्यक्ति ने मुझसे पैसे मांगे तो मुझे लगा कि यह कोई फ्रॉड कॉल है और मैंने उसका कॉल काट दी।

फिर एक मिनट बाद उक्त व्यक्ति ने दोबारा मेरे भाई हरमंदर सिंह के मोबाइल पर कॉल किया और 27 हजार रुपये की मांग की, मैंने फिर उसका कॉल काट दिया। अजविंदर सिंह ने बताया कि उक्त व्यक्ति ने मुझसे और मेरे भाई से जबरदस्ती पैसे मांगे हैं।