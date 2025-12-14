Language
    मुक्तसर में घनी धुंध ने रोकी मतदाताओं की रफ्तार, 629 बूथों पर वोटिंग जारी

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:56 AM (IST)

    पंजाब के मुक्तसर में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है, हालांकि घनी धुंध के कारण मतदाताओं की रफ्तार धीमी रही। ज ...और पढ़ें

    जिला परिषद व ब्लाक समिति चुनाव के लिए बूथों पर पहुंच रहे मतदाता (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनावों को लेकर मतदान रविवार की सुबह आठ बजे शुरू हो गए हैं और शांतिमय ढंग से जारी है। हालांकि घनी धुंध के कारण लोग बूथों पर थोड़ी देरी से पहुंचे। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है,लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।

    उल्लेखनीय है कि चुनावों के लिए जिले में कुल 629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जिला परिषद के लिए 51 और ब्लाक समिति के लिए 338 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जिले के 5,22,192 मतदाता इन मतदान केंद्रों पर चुनाव लड़ रहे कुल 514 उम्मीदवारों के लिए मतपत्रों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

    जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत कपलिश ने बताया कि कुल 522192 मतदाताओं में से 272766 पुरुष, 249414 महिलाएं और 12 थर्ड जैंडर शामिल हैं।

    उन्होंने जिले के मतदाताओं से चुनावों में भाग लेने और अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

    गिद्दड़बाहा ब्लाक में 159, लंबी में 193, मलोट में 147 और मुक्तसर में 130 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुक्तसर जिला परिषद में 13 जोन, पंचायत समिति में 20 जोन और मलोट, लंबी और गिद्दड़बाहा पंचायत समितियों में 25-25 जोन हैं।