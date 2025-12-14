मुक्तसर में घनी धुंध ने रोकी मतदाताओं की रफ्तार, 629 बूथों पर वोटिंग जारी

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनावों को लेकर मतदान रविवार की सुबह आठ बजे शुरू हो गए हैं और शांतिमय ढंग से जारी है। हालांकि घनी धुंध के कारण लोग बूथों पर थोड़ी देरी से पहुंचे। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है,लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उल्लेखनीय है कि चुनावों के लिए जिले में कुल 629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जिला परिषद के लिए 51 और ब्लाक समिति के लिए 338 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जिले के 5,22,192 मतदाता इन मतदान केंद्रों पर चुनाव लड़ रहे कुल 514 उम्मीदवारों के लिए मतपत्रों के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।