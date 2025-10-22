किसान यूनियन की शिकायत के बाद मुक्तसर साहिब में मिलावटी मिठाई पर छापा, स्वास्थ्य विभाग ने लिए सैंपल

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीती दिन गांव चढ़ेवान के नजदीक छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल लिए। मिली जानकारी के अनुसार किसान यूनियन की ओर से स्वास्थ्य विभाग को शिकायत दी गई थी कि पिछले सात-आठ महीनों से कुछ प्रवासी लोग गांव चढ़ेवान के नजदीक जगह किराये पर लेकर भारी मात्रा में मिठाइयां तैयार कर रहे हैं, ये मिठाइयां शहर की विभिन्न दुकानों पर सप्लाई की जा रही थीं।

किसानों के अनुसार ये मिठाइयां बेहद घटिया सामग्री, सूखे दूध और अन्य रसायनों से तैयार की जा रही थीं, जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थीं। इस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए।