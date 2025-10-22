Language
    किसान यूनियन की शिकायत के बाद मुक्तसर साहिब में मिलावटी मिठाई पर छापा, स्वास्थ्य विभाग ने लिए सैंपल

    By Rajinder Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:32 PM (IST)

    स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव चढ़ेवान के पास छापेमारी कर मिठाइयों के नमूने लिए। किसान यूनियन ने शिकायत की थी कि कुछ लोग घटिया सामग्री से मिठाइयां बना रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मिलावटी मिठाई बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए।

    Hero Image

    स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीती दिन गांव चढ़ेवान के नजदीक छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल लिए (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बीती दिन गांव चढ़ेवान के नजदीक छापेमारी कर मिठाइयों के सैंपल लिए। मिली जानकारी के अनुसार किसान यूनियन की ओर से स्वास्थ्य विभाग को शिकायत दी गई थी कि पिछले सात-आठ महीनों से कुछ प्रवासी लोग गांव चढ़ेवान के नजदीक जगह किराये पर लेकर भारी मात्रा में मिठाइयां तैयार कर रहे हैं, ये मिठाइयां शहर की विभिन्न दुकानों पर सप्लाई की जा रही थीं।

    किसानों के अनुसार ये मिठाइयां बेहद घटिया सामग्री, सूखे दूध और अन्य रसायनों से तैयार की जा रही थीं, जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही थीं। इस पर कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर सैंपल लिए।

    इस मौके पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि किसान यूनियन की ओर से उन्हें शिकायत दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए भेजा जाएगा। इस दौरान किसानों ने प्रशासन से मांग की कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले मिठाई की दुकान के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाए।