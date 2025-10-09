श्री मुक्तसर साहिब में बंद घर का ताला तोड़कर गहने, नकदी और लैपटॉप उड़ा ले गए चोर, पुलिस ने शुरू की जांच

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। घर में घुसकर नकदी, सोने के गहने व अन्य सामान चोरी करने के आरोप में थाना सिटी मुक्तसर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस को दी शिकायत में सुमनिंदर कौर वासी मुक्तसर ने बताया कि वह गत दिवस डीएचएस कार्यालय चंडीगढ़ सरकारी कार्य के लिए गई हुई थी। रात्रि करीब 10 बजे चंडीगढ़ से वापस आई और वह अपनी दूसरी रिहायश गली नं. एक शहीद भगत सिंह नगर मुक्तसर में रह पड़ी।

अगले दिन जब वह बाजार का काम निपटाकर शाम के समय अपने मोड़ रोड वाले घर गई तो मेन गेट लगा हुआ था और फिर मैं ऊपर गली के पीछे से घूमकर दूसरे गेट के अंदर गई तो रसोई के गेट का लॉक टूटा हुआ था और जब वह कमरे में गई वहां डीवीआर भी नहीं था।