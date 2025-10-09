Language
    श्री मुक्तसर साहिब में बंद घर का ताला तोड़कर गहने, नकदी और लैपटॉप उड़ा ले गए चोर, पुलिस ने शुरू की जांच

    By Rajinder Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    श्री मुक्तसर साहिब में सुमनिंदर कौर के घर में चोरी हो गई। जब वह चंडीगढ़ से लौटीं, तो उन्होंने पाया कि घर का ताला टूटा हुआ था और सोने के गहने, नकदी, लैपटॉप और अन्य सामान गायब थे। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। घर में घुसकर नकदी, सोने के गहने व अन्य सामान चोरी करने के आरोप में थाना सिटी मुक्तसर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस को दी शिकायत में सुमनिंदर कौर वासी मुक्तसर ने बताया कि वह गत दिवस डीएचएस कार्यालय चंडीगढ़ सरकारी कार्य के लिए गई हुई थी। रात्रि करीब 10 बजे चंडीगढ़ से वापस आई और वह अपनी दूसरी रिहायश गली नं. एक शहीद भगत सिंह नगर मुक्तसर में रह पड़ी।

    अगले दिन जब वह बाजार का काम निपटाकर शाम के समय अपने मोड़ रोड वाले घर गई तो मेन गेट लगा हुआ था और फिर मैं ऊपर गली के पीछे से घूमकर दूसरे गेट के अंदर गई तो रसोई के गेट का लॉक टूटा हुआ था और जब वह कमरे में गई वहां डीवीआर भी नहीं था।

    बैड बॉक्स में से कपड़े वगैरह निकालकर बिखेरे हुए थे और कमरे में लगी दो अन्य अलमारियां खुली पड़ी थी और लक्कड़ की अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। अलमारी चेक करने पर पता चला कि सोने के गहने, 90 हजार रुपये कैश, लैपटाप, दो मोबाइल, सरकारी रिकार्ड, शिक्षा दस्तावेज कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गए। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया