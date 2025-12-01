पूर्व डिप्टी CM का साला रविंदर सिंह ने किया सरेंडर, जमीनी विवाद में पिता-पुत्र की गोली मारकर हत्या करने का है आरोप

जागरण संवाददाता, मलोट (मुक्तसर)। दोहरे हत्याकांड के मामले में सात महीने से फरार चल रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री व गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के साले रविंदर सिंह उर्फ बब्बी पुत्र नछत्तर सिंह निवासी गांव अबुल खुराना ने मलोट की अदालत में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। मलोट की कोर्ट ने आरोपित का थाना सिटी मलोट पुलिस को चार दिन का रिमांड दिया है।

गौरतलब है कि 19 अप्रैल की देर शाम गांव अबुल खुराना में जमींदार विनय प्रताप सिंह और उनके बेटे सूरज प्रताप सिंह की जमीनी विवाद में कुछ लोगों द्वारा गोलियां मार कर हत्या कर दी थी। यह वारदात तब की गई जब दोनों बाप-बेटा खेतों से घर लौट रहे थे।

इस मामले में थाना सिटी मलोट पुलिस ने मृतक की बेटी के बयानों के पर तीन लोगों को नामजद किया था, जिनमें गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा के रिश्तेदार दविंदर सिंह उर्फ राणा पुत्र दिलराज सिंह, ससुर नछत्तर सिंह पुत्र गुरमेल सिंह, साला रविंदर सिंह उर्फ बब्बी पुत्र नछत्तर सिंह निवासी गांव अबुल खुराना तथा एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं।

पुलिस द्वारा मुख्य आरोपित दविंदर सिंह सहित तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था लेकिन रंधावा का साला रविंदर सात माह से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार आरोपित की तलाश कर रही थी। सूत्र बताते हैं कि इस बीच आरोपित ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसके कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद गिरफ्तारी का दबाव बढ़ता गया और अंततः सोमवार को आरोपित ने मलोट की अदालत में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।