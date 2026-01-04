Language
    मुक्तसर: बेटी पढ़ने की करती थी जिद्द, पिता ने कर दी हत्या

    By Rajinder Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:27 PM (IST)

    मुक्तसर के गांव मिड्ढा में मानसिक रूप से परेशान पिता हरपाल सिंह ने अपनी 18 वर्षीय बेटी चमनप्रीत कौर की कस्सी से हत्या कर दी। पिता बेटी को आगे पढ़ने से ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    मुक्तसर में पिता ने कर दी बेटी की हत्या। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, मुक्तसर। जिला मुक्तसर के लंबी हलके के गांव मिड्ढा में दिमागी तौर पर परेशान एक पिता ने अपनी 18 साल की बेटी की कस्सी मारकर हत्या कर दी। यह घटना रविवार सुबह की है।

    उधर, थाना कबरवाला पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और वारदात के बाद फरार आरोपित पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

    प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पिता अपनी बेटी को आगे पढ़ने से रोकता था। मृतक लड़की की पहचान चमनप्रीत कौर के रूप में हुई है।

    गांव से जानकारी मिली है कि किसान हरपाल सिंह अपनी 18 साल की बेटी चमनदीप कौर जोकि मोहाली में बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी और पीजी में रहती थी, को आगे पढ़ने से रोकता था।

    हरपाल सिंह पुराने ख्यालात का व्यक्ति था और वह जमाने से डरता था कि कहीं बेटी गलत न हो जाए, जबकि चमनप्रीत कौर की माता अपनी बेटी को आगे और ज्यादा पढ़ाना चाहती थी। इस बात को लेकर घर में अकसर ही क्लेश रहता था।

    गांव के लोगों के मुताबिक चमनदीप कौर काफी समझदार और पढ़ाई में होशियार थी। रविवार को सुबह हरपाल सिंह ने अपनी बेटी के कस्सी से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। चमनदीप कौर पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी रुचि रखती थी। वेट लिफ्टिंग में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ था।

    उधर, घटना के बाद डीएसपी लंबी हरबंस सिंह और थाना कबरवाला की प्रभारी हरप्रीत कौर ने मौके पर पहुंचकर चमनप्रीत कौर की माता के बयानों पर पर्चा दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

    थाना प्रभारी हरप्रीत कौर ने बताया कि आरोपित को जल्दी ही काबू कर लिया जाएगा और हत्या की वारदात के कारणों का पता किया जाएगा। प्राथमिक जांच के दौरान यह ही सामने आया है कि आरोपित हरपाल सिंह अपसेट रहता था और टेंशन का मरीज था।