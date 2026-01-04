मुक्तसर: बेटी पढ़ने की करती थी जिद्द, पिता ने कर दी हत्या

संवाद सूत्र, मुक्तसर। जिला मुक्तसर के लंबी हलके के गांव मिड्ढा में दिमागी तौर पर परेशान एक पिता ने अपनी 18 साल की बेटी की कस्सी मारकर हत्या कर दी। यह घटना रविवार सुबह की है।

उधर, थाना कबरवाला पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और वारदात के बाद फरार आरोपित पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि पिता अपनी बेटी को आगे पढ़ने से रोकता था। मृतक लड़की की पहचान चमनप्रीत कौर के रूप में हुई है।

गांव से जानकारी मिली है कि किसान हरपाल सिंह अपनी 18 साल की बेटी चमनदीप कौर जोकि मोहाली में बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी और पीजी में रहती थी, को आगे पढ़ने से रोकता था।

हरपाल सिंह पुराने ख्यालात का व्यक्ति था और वह जमाने से डरता था कि कहीं बेटी गलत न हो जाए, जबकि चमनप्रीत कौर की माता अपनी बेटी को आगे और ज्यादा पढ़ाना चाहती थी। इस बात को लेकर घर में अकसर ही क्लेश रहता था।