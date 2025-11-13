Language
    मुक्तसर में 'जहरीली लूट', नकाबपोशों ने किसान को बेहोश कर उड़ाए 2 लाख; अस्पताल में लड़ रहा जिंदगी की जंग

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 06:20 PM (IST)

    मुक्तसर के पास दो नकाबपोश लुटेरों ने एक किसान को जहरीली दवा सुंघाकर दो लाख रुपये लूट लिए। किसान मुक्तसर जा रहा था जब यह घटना हुई। बेहोश किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लुटेरों की तलाश जारी है।

    लुटेरों ने दिन दिहाड़े हाइवे पर किसान को जहरीली दवा सुंघा लूटे दो लाख (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, जागरण दोदा\मुक्तसर। गांव दोदा से मुक्तसर जाने वाले मुख्य मार्ग पर चंदभान ड्रेन के पुल के पास दिनदहाड़े मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश लुटेरों ने गांव काउनी के एक स्कूटी सवार युवा किसान को नशीला पदार्थ सुंघाकर दो लाख रुपये की नकदी लूट ली और फरार हो गए।

    घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और बेहोश किसान को मुक्तसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना दोपहर करीब एक बजे की है।

    अस्पताल में होश आने के बाद जानकारी देते हुए गांव काउनी निवासी कुलजीत सिंह पुत्र शमशेर सिंह ने बताया कि वह अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर काउनी से मुक्तसर जा रहा था। जब वह चंदभान ड्रेन सेमनाले के पुल पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार दो युवकों, जिनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे, ने उसे रोक लिया।

    उन्होंने स्कूटी की चाबी निकाल ली, बैग से दो लाख रुपये छीन लिए और जाने से पहले उसे कोई जहरीली दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। वह ये पैसे आढ़ती को देने जा रहा था। बाद में राहगीरों की मदद से उसे मुक्तसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी गिदड़बाहा अरुण मुंडन, इंस्पेक्टर जसवीर सिंह एसएचओ कोटभाई और सब इंस्पेक्टर गुरतेज सिंह चौकी इंचार्ज दोदा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है।