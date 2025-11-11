फाजिल्का: बाढ़ पीड़ितों को बीज बांटकर लौटते किसान नेता ढिल्लों की बस टक्कर में मौत, साथी गंभीर
फाजिल्का में बाढ़ पीड़ितों को गेहूं का बीज बांटकर लौट रहे भारतीय किसान यूनियन उगराहां के नेता हरजीत सिंह ढिल्लों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मुक्तसर-कोटकपूरा मार्ग पर उनकी गाड़ी की टक्कर एक रोडवेज बस से हुई। इस हादसे में उनके साथी बलवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। कोटकपूरा मार्ग गांव उदेकरन के पास महिंद्रा पिंकअप और रोडवेज बस की टक्कर में भारतीय किसान यूनियन उगराहां के एक नेता की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसा मंगलवार की देर शाम करीब आठ बजे हुआ। मृतक की पहचान हरजीत सिंह ढिल्लों निवासी कोटकपूरा के रूप में हुई है,जोकि यूनियन की कोटकपूरा इकाई के प्रधान थे। जबकि घायल बलवंत सिंह वासी कोटकपूरा के रूप में हुई है।
जोकि गांव नंगल फरीदकोट के प्रधान हैं। प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि भारतीय किसान यूनियन उगराहां के उक्त नेता फाजिल्का में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गेहूं का बीज वितरित करके आ रहे थे और कोटकपूरा अपने घर को जा रहे थे।
सिद्धूपुरा इकाई के नेता जीवन सिंह ने बताया कि उसका गांव उदेकरन है और उसे सूचना मिली कि मेरे गांव के पास हादसा हुआ है तो मैं मौके पर पहुंचा और घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया है।
जबकि हरजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रोडवेज की बस कोटकपूरा साइड मुक्तसर को आ रही थी जबकि पिकअप मुक्तसर से कोटकपूरा की तरफ जा रही थी।
तभी शहर से बाहर वार उदेकरन के पास दोनों में आमने-सामने से सीधी टक्कर हो गई। जिसमें हरजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बलवंत सिंह घायल हो गया। बस में सवार सवारियां बाल बाल बच गई। स्थानीय पुलिस मामले में जांच कर रही है।
