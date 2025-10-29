Language
    मुक्तसर: सिरसा ड्रग्स केस में जमींदार के घर ED की रेड, 9 घंटे चली पूछताछ; मोबाइल नंबर ने खोला राज

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 06:05 PM (IST)

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिरसा में दर्ज नशीले पदार्थों के एक बड़े मामले के संबंध में मुक्तसर के एक जमींदार के घर पर छापा मारा। चंडीगढ़ से आई टीम ने जमींदार से नौ घंटे तक पूछताछ की और दस्तावेजों की जांच की। यह कार्रवाई मुख्य आरोपी के मोबाइल में जमींदार का नंबर मिलने के बाद की गई। पुलिस ने पिछले साल एक व्यक्ति को 10 किलो अफीम के साथ पकड़ा था, जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई थी।

    सिरसा में दर्ज नशे के बड़े मामले में ईडी ने मुक्तसर में एक जमींदार के घर में की रेड (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, लंबी\मुक्तसर। विधानसभा हलका लंबी के गांव शाम खेड़ा में एक जमींदार के घर पर ईडी की रेड हुई। चंडीगढ़ से पांच सदस्यीय ईडी की टीम सुबह करीब साढ़े सात बजे जमींदार के घर पर पहुंची और शाम साढ़े चार बजे तक जमींदार और उसके परिवार से सिरसा में दर्ज एक नशे की बड़ी रिकवरी के मामले में पूछताछ की और दस्तावेज चेक किए। नौ घंटे तक टीम जमींदार के घर में रही‌।

    जानकारी के अनुसार हरियाणा के जिला सिरसा की पुलिस ने कुलवंत सिंह नामक व्यक्ति को पिछले साल 2024 में 10 किलो अफीम के साथ पकड़ा था।

    उस मामले में आरोपित का नशे का बड़ा नेटवर्क सामने आया है और संपत्ति भी बड़े स्तर पर बनाई होने की बात सामने आई है। इसी मामले में जांच के दौरान उस समय जिला मुक्तसर के गांव शाम खेड़ा निवासी जमींदार हरजीत सिंह का नाम भी सामने आया था जिसके चलते हरजीत पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी।

    लेकिन हरजीत ने मामले को जमानत करवा ली थी। अब जांच के दौरान मुख्य आरोपित के मोबाइल फोन में हरजीत सिंह का मोबाइल नंबर मिलने की बात सामने आई है जिसके चलते ईडी की टीम ने बुधवार को हरजीत सिंह के घर में सुबह साढ़े सात बजे दबिश दी और घर में हरजीत और परिवार से पूछताछ की तथा संपत्ति के दस्तावेज चेक किए।

    शाम साढ़े चार बजे तक पूछताछ व जांच चलती रही जिसके बाद टीम वापस लौट गई। जाते समय टीम कुछ भी जब्त करके साथ लेकर जाती नहीं दिखी।