मुक्तसर: सिरसा ड्रग्स केस में जमींदार के घर ED की रेड, 9 घंटे चली पूछताछ; मोबाइल नंबर ने खोला राज

संवाद सूत्र, लंबी\मुक्तसर। विधानसभा हलका लंबी के गांव शाम खेड़ा में एक जमींदार के घर पर ईडी की रेड हुई। चंडीगढ़ से पांच सदस्यीय ईडी की टीम सुबह करीब साढ़े सात बजे जमींदार के घर पर पहुंची और शाम साढ़े चार बजे तक जमींदार और उसके परिवार से सिरसा में दर्ज एक नशे की बड़ी रिकवरी के मामले में पूछताछ की और दस्तावेज चेक किए। नौ घंटे तक टीम जमींदार के घर में रही‌।

जानकारी के अनुसार हरियाणा के जिला सिरसा की पुलिस ने कुलवंत सिंह नामक व्यक्ति को पिछले साल 2024 में 10 किलो अफीम के साथ पकड़ा था। उस मामले में आरोपित का नशे का बड़ा नेटवर्क सामने आया है और संपत्ति भी बड़े स्तर पर बनाई होने की बात सामने आई है। इसी मामले में जांच के दौरान उस समय जिला मुक्तसर के गांव शाम खेड़ा निवासी जमींदार हरजीत सिंह का नाम भी सामने आया था जिसके चलते हरजीत पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी।

लेकिन हरजीत ने मामले को जमानत करवा ली थी। अब जांच के दौरान मुख्य आरोपित के मोबाइल फोन में हरजीत सिंह का मोबाइल नंबर मिलने की बात सामने आई है जिसके चलते ईडी की टीम ने बुधवार को हरजीत सिंह के घर में सुबह साढ़े सात बजे दबिश दी और घर में हरजीत और परिवार से पूछताछ की तथा संपत्ति के दस्तावेज चेक किए।