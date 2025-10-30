Punjab News: ईडी की मुक्तसर के जमींदार के घर पर रेड, नौ घंटे चला तलाशी अभियान
ईडी ने मुक्तसर के गांव शाम खेड़ा में एक जमींदार हरजीत सिंह के घर पर छापा मारा। चंडीगढ़ से आई टीम ने सिरसा में नशे की बरामदगी के मामले में जमींदार और उसके परिवार से नौ घंटे तक पूछताछ की और दस्तावेजों की जांच की। हरजीत सिंह का नाम पिछले साल 2024 में 10 किलो अफीम के साथ पकड़े गए कुलवंत सिंह के मामले में सामने आया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उन्होंने जमानत ले ली थी।
संवाद सूत्र, लंबी (मुक्तसर)। ईडी ने बुधवार को लंबी के गांव शाम खेड़ा में एक जमींदार के घर पर रेड की। चंडीगढ़ से आई पांच सदस्यीय ईडी की टीम सुबह साढ़े सात बजे जमींदार हरजीत सिंह के घर पर पहुंची। शाम साढ़े चार बजे तक जमींदार और उसके परिवार से सिरसा में नशे की बड़ी बरामदगी के मामले में दर्ज केस को लेकर पूछताछ की।
नौ घंटे टीम जमींदार के घर पर रही व दस्तावेज चेक किए। हरियाणा के सिरसा की पुलिस ने कुलवंत सिंह को पिछले वर्ष 2024 में 10 किलो अफीम के साथ पकड़ा था। इस मामले में आरोपित का नशे का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। इसी मामले में जमींदार हरजीत सिंह का नाम भी सामने आया था। एफआइआर भी दर्ज की गई थी लेकिन हरजीत ने मामले को जमानत करवा ली थी।
