Punjab News: ईडी की मुक्तसर के जमींदार के घर पर रेड, नौ घंटे चला तलाशी अभियान

ईडी ने मुक्तसर के गांव शाम खेड़ा में एक जमींदार हरजीत सिंह के घर पर छापा मारा। चंडीगढ़ से आई टीम ने सिरसा में नशे की बरामदगी के मामले में जमींदार और उसके परिवार से नौ घंटे तक पूछताछ की और दस्तावेजों की जांच की। हरजीत सिंह का नाम पिछले साल 2024 में 10 किलो अफीम के साथ पकड़े गए कुलवंत सिंह के मामले में सामने आया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उन्होंने जमानत ले ली थी।

