जिला परिषद चुनाव: मुक्तसर में चार जगह बूथ कैप्चरिंग, बबानियां व मधीर में चुनाव रद; वड़िंग ने धरना की दी चेतावनी

उधर इस मामले में प्रजाइडिंग अधिकारी सुरिंदर कुमार ने बताया कि कुछ अज्ञात लोग मतदान केंद्र में घुस आए और जबरन मतदान करते रहे। तब तक कुल 84 मत डाले जा चुके थे और यह पता नहीं चल पाया है कि कितने मत अज्ञात लोगों ने डाले। ये लोग लगभग आधे घंटे तक मतदान केंद्र के अंदर रहे और फिर चले गए।

बबानियां में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के निजी सहायक गुरविंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी के पोलिंग एजेंट वरिंदर सिंह ने बताया कि बबानियां गांव में चल रहे मतदान के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता सनी ढिल्लों अचानक 6 से 10 वाहनों के काफिले के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अंदर बैठे मतदान एजेंटों, कर्मचारियों और अन्य दलों के मतदाताओं को बाहर निकाल दिया और खुद मतपत्र लेकर मतदान किया। इस बीच, पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को रोकने की बजाय उनकी मदद करती रही।

बबानियां में कांग्रेस ने धरना लगा दिया, जोकि चुनाव रद की घोषणा के बाद उठाया गया। उधर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सोमवार को प्रदर्शन की चेतावनी दी है। राजा वड़िंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके विधायक धक्केशाही पर उतर आए हैं।

घंटों मतदान प्रक्रिया बंद रही। वहीं, जिला प्रशासन ने बबानियां व मधीर में चुनाव रद कर दिया है और अब 16 दिसंबर को दोबारा मतदान करवाया जाएगा। गांव बबानियां में गिद्दड़बाहा के विधायक हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों के भाई सनी ढिल्लों पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा है।

जागरण टीम, गिद्दड़बाहा/दोदा/मलोट। मुक्तसर में जिला परिषद व ब्लाक समिति चुनाव में चार जगह गिद्दड़बाहा के गांव बबानियां, मधीर व मलोट के गांव किंगरा व लंबी के गांव दियोन खेड़ा में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुईं। बबानियां, मधीर व किंगरा में कांग्रेस व‌ शिरोमणि अकाली दल की ओर से विरोध किया गया।

इस मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि यह वही गांव है जहां विधायक का भाई सनी ढिल्लों हर चुनाव में माहौल खराब करते रहे हैं। उन्होंने मांग की कि आम आदमी पार्टी के नेता सनी ढिल्लों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए अन्यथा वे 15 दिसंबर को प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।

दूसरी ओर, बूथ कैप्चरिंग के आरोपों के संबंध में आम आदमी पार्टी के नेता सनी ढिल्लों ने कहा कि वे किसी भी गांव के किसी भी बूथ में नहीं गए और न ही उन्होंने बूथ कैप्चरिंग की है। वे केवल अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार हैं।

इस संबंध में गिद्दड़बाहा के डीएसपी अरुण मुंडन ने कहा कि उन्हें बबानियां गांव में बूथ कैप्चरिंग की सूचना मिली थी और जब वे मौके पर पहुंचे तो बूथ पर कब्जा करने वाले लोग जा चुके थे। फिलहाल उक्त बूथ पर मतदान बंद है और वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मलोट में महिला स्टाफ से बदसलूकी, मतपत्र लेकर फरार मलोट के गांव किंगरा में तैनात स्टाफ के मुताबिक कुछ लोग पौने दो बजे बूथ के अंदर घुसे और कैमरे तोड़ कर खाली मतपत्र छीने और महिला स्टाफ से बदसलूकी की और थप्पड़ भी मारा। इसके बाद वहां से चले गए।

वहीं सूचना मिलने पर शिअद के पूर्व विधायक हरप्रीत सिंह कोटभाई व कांग्रेस के जिला प्रधान शुभदीप सिंह बिट्टू मौके पर पहुंचे और विरोध दर्ज करवाया। पूर्व विधायक कोटभाई ने कहा कि आप सरकार धक्केशाही पर उतर आई है। यह लोकतंत्र की हत्या है।