Punjab News: मुक्तसर में तेजी से पांव पसार रहा है डेंगू, सामने आए 28 केस; सिविल अस्पताल में प्लेटलेट्स मशीन खराब

श्री मुक्तसर साहिब जिले में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं जिससे अब तक 28 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सिविल अस्पताल में प्लेटलेट्स मशीन खराब होने से मरीजों को निजी ब्लड बैंकों में अधिक खर्च करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है कि वे अपने आसपास पानी जमा न होने दें ताकि डेंगू के मच्छर न पनप सकें।

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। जिले में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 28 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए जा चुके हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं सिविल अस्पताल में इलाज करवाने वालों के लिए एक परेशानी यह भी है कि यहां प्लेटलेट्स मशीन (एसडीपी) खराब है। मुक्तसर शहर में आठ लोग डेंगू के शिकार हुए हैं।

एक मरीज के परिवारजन ने बताया कि सिविल अस्पताल की प्लेटलेट्स मशीन खराब होने के कारण उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें प्लेटलेट्स लेने के लिए निजी ब्लड बैंकों में जाकर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में लगी मशीन अक्सर खराब रहती है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार और अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लोगों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सिविल अस्पताल मुक्तसर के ब्लड बैंक में एसडीपी मशीन लगाने के लिए कड़ी मशक्कत की थी, लेकिन अब जब लोग वहां जाते हैं और पता चलता है कि मशीन खराब है तो उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।