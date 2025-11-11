मुक्तसर: दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा-राजस्थान सीमा पर सख्ती, वाहनों को गहन जांच के बाद ही मिल रही पंजाब में एंट्री
दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद हरियाणा-राजस्थान सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई है। पंजाब में प्रवेश करने वाले वाहनों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर भी तलाशी ले रही है। जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह किया गया है।
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। दिल्ली में एक कार में हुए धमाके के बाद पंजाब राज्य में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके चलते जिला मुक्तसर पुलिस की ओर से भी रात के समय जिले भर में नाकाबंदी करके वाहनों की चेकिंग की गई।
थाना किल्लियांवाली की पुलिस ने विशेष कर जिला मुक्तसर की पड़ोसी राज्यों हरियाणा और राजस्थान के साथ लगती सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से आने वाले वाहनों की गंभीरता से जांच की जा रही है।
यह इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जिस कार में ब्लास्ट हुआ है वो कार हरियाणा के फरीदाबाद निवासी एक शख्स की निकली है। हालांकि यह अभी जांच का विषय है। परंतु सुरक्षा के मद्देनजर जिला पुलिस वाहनों व लोगों की चेकिंग के बाद ही पंजाब व जिला मुक्तसर में प्रवेश करने दिया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार दिल्ली में सोमवार की शाम करीब सात बजे एक कार में एकदम से जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में नौ लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद पंजाब राज्य में भी अलर्ट जारी किया गया है। जिसके चलते जिला पुलिस द्वारा मुक्तसर, गिद्दड़बाहा,मलोट और लंबी में रात और दिन में भी लगातार वाहनों की चैकिंग कर रहे हैं।
एसएसपी डा.अखिल चौधरी ने बताया कि जिले में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पंजाब के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और राजस्थान से आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। रात में वैसे भी उनकी पुलिस टीमें चेकिंग अभियान चला रही हैं।
दिल्ली हादसे के बाद और सख्ती कर दी गई है। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर भी चैकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशनों,बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर चैकिंग लगातार चल रही है।
उन्होंने बताया कि जिले में स्थिति सामान्य है। उन्होंने जिला वासियों से अपील की कि अगर किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
