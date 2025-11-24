Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ठेकेदार ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए खड़ी की मशीनें, लेकिन राजमार्ग का काम नहीं हुआ शुरू; मुक्तसर में मचा बवाल

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:11 PM (IST)

    मुक्तसर-फिरोजपुर राजमार्ग का काम रुका हुआ है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। प्रशासन ने 26 नवंबर तक काम शुरू करने का आश्वासन दिया है। ठेकेदार ने मशीनें लाकर खड़ी कर दी हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 26 तारीख तक काम शुरू नहीं हुआ तो वे फिर से आंदोलन करेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

     फिरोजपुर हाईवे का रुका निर्माण कार्य पूरा करने की मांग (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर-फिरोजपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का काम रुका पड़ा है, आश्वासन देने के बाद भी 20 नवंबर को काम शुरू नहीं हुआ।

    अब प्रशासन ने 26 का समय दिया है। हालांकि, ठेकेदार ने मशीनें लाकर हाईवे पर खड़ी कर दी हैं। ऐसा करके ठेकेदार ने ग्रामीणों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की है। उधर, गांव बूड़ा गुज्जर के लोगों और किसान संगठनों ने कहा कि अगर 26 तारीख तक हाईवे का रुका हुआ काम शुरू नहीं हुआ तो वे एक बार फिर संघर्ष शुरू करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले जिले के फिरोजपुर साइड पर लोगों ने सड़क जाम कर धरना दिया गया था। उस तरफ के लोगों में इस बात का भी रोष था कि ठेकेदार ने हाईवे का काम बीच में ही छोड़ दिया था।

    आनन फानन में ठेकेदार ने धरने उठाने लिए फिरोजपुर की तरफ से रोका गया काम शुरू करवा दिया। जबकि मुक्तसर जिले की तरफ बूड़ा गुज्जर में मशीनें लाकर खड़ी कर दी गई ताकि मुक्तसर की तरफ के लोगों के रोष को ठंडा किया जा सके।

    प्रशासन और ठेकेदार लगातार काम शुरू होने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन मुक्तसर जिले के किसान संगठनों के बूड़ा गुज्जर के निवासियों का कहना है कि अगर ठेकेदार ने 26 तारीख तक काम शुरू नहीं किया तो वे संघर्ष की राह पर चलते रहेंगे।

    बता दें कि किसी न किसी कारण से मुक्तसर फिरोजपुर हाईवे का काम लगातार लटकता जा रहा है। जिससे इलाके के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    पिछले दिन ठेकेदार द्वारा काम बीच में ही छोड़ देने के बाद कीर्ति किसान यूनियन और राष्ट्रीय किसान यूनियन ने ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों के समर्थन से मुक्तसर-फिरोजपुर मार्ग को पूरा करने के लिए गांव बुड़ा गुज्जर में सड़क जाम कर धरना दिया था, इस दौरान काफी देर तक मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध रहा था।

    इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार गुरप्रीत सिंह, डीएसपी अमनदीप सिंह और एसडीओ हरजिंदर सिंह मौके पर पहुंचे और 20 नवंबर तक सड़क का काम शुरू करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक हाईवे का काम दोबारा शुरू नहीं किया गया है।

    जानकारी के अनुसार मुक्तसर फिरोजपुर हाईवे का काम दिसंबर 2023 में शुरू किया गया था, जिसे 63 किलोमीटर लंबा और 33 फीट चौड़ा बनाया जाना है। काम पूरा करने की तारीख 18 महीने के अंदर तय की गई थी।

    यह हाईवे 147 करोड़ की लागत से बन रहा है। लेकिन ठेकेदार तय समय में हाईवे का काम पूरा नहीं कर सका। गांव बुडा गुज्जर के सरपंच जसवीर सिंह ने बताया कि ठेकेदार ने मशीनें लाकर ख्रड़ी कर दी हैं लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है।

    अब 26 तारीख का आश्वासन दिया गया है। लेकिन लगता है कि 26 तारीख तक भी यह काम शुरू नहीं होगा। अगर काम शुरू नहीं हुआ तो वे फिर से संघर्ष की राह पर चलेंगे।

    ठेकेदार को जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए-एसडीओ एसडीओ एनएचएआई हरजिंदर सिंह कंग ने कहा कि ठेकेदार को हाईवे का काम जल्द शुरू करके पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी।