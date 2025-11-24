ठेकेदार ने प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए खड़ी की मशीनें, लेकिन राजमार्ग का काम नहीं हुआ शुरू; मुक्तसर में मचा बवाल

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर-फिरोजपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का काम रुका पड़ा है, आश्वासन देने के बाद भी 20 नवंबर को काम शुरू नहीं हुआ। अब प्रशासन ने 26 का समय दिया है। हालांकि, ठेकेदार ने मशीनें लाकर हाईवे पर खड़ी कर दी हैं। ऐसा करके ठेकेदार ने ग्रामीणों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की है। उधर, गांव बूड़ा गुज्जर के लोगों और किसान संगठनों ने कहा कि अगर 26 तारीख तक हाईवे का रुका हुआ काम शुरू नहीं हुआ तो वे एक बार फिर संघर्ष शुरू करेंगे।

बता दें कि करीब एक सप्ताह पहले जिले के फिरोजपुर साइड पर लोगों ने सड़क जाम कर धरना दिया गया था। उस तरफ के लोगों में इस बात का भी रोष था कि ठेकेदार ने हाईवे का काम बीच में ही छोड़ दिया था।

आनन फानन में ठेकेदार ने धरने उठाने लिए फिरोजपुर की तरफ से रोका गया काम शुरू करवा दिया। जबकि मुक्तसर जिले की तरफ बूड़ा गुज्जर में मशीनें लाकर खड़ी कर दी गई ताकि मुक्तसर की तरफ के लोगों के रोष को ठंडा किया जा सके।

प्रशासन और ठेकेदार लगातार काम शुरू होने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन मुक्तसर जिले के किसान संगठनों के बूड़ा गुज्जर के निवासियों का कहना है कि अगर ठेकेदार ने 26 तारीख तक काम शुरू नहीं किया तो वे संघर्ष की राह पर चलते रहेंगे।

बता दें कि किसी न किसी कारण से मुक्तसर फिरोजपुर हाईवे का काम लगातार लटकता जा रहा है। जिससे इलाके के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिन ठेकेदार द्वारा काम बीच में ही छोड़ देने के बाद कीर्ति किसान यूनियन और राष्ट्रीय किसान यूनियन ने ग्रामीणों और स्थानीय निवासियों के समर्थन से मुक्तसर-फिरोजपुर मार्ग को पूरा करने के लिए गांव बुड़ा गुज्जर में सड़क जाम कर धरना दिया था, इस दौरान काफी देर तक मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध रहा था।

इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार गुरप्रीत सिंह, डीएसपी अमनदीप सिंह और एसडीओ हरजिंदर सिंह मौके पर पहुंचे और 20 नवंबर तक सड़क का काम शुरू करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अभी तक हाईवे का काम दोबारा शुरू नहीं किया गया है।

जानकारी के अनुसार मुक्तसर फिरोजपुर हाईवे का काम दिसंबर 2023 में शुरू किया गया था, जिसे 63 किलोमीटर लंबा और 33 फीट चौड़ा बनाया जाना है। काम पूरा करने की तारीख 18 महीने के अंदर तय की गई थी। यह हाईवे 147 करोड़ की लागत से बन रहा है। लेकिन ठेकेदार तय समय में हाईवे का काम पूरा नहीं कर सका। गांव बुडा गुज्जर के सरपंच जसवीर सिंह ने बताया कि ठेकेदार ने मशीनें लाकर ख्रड़ी कर दी हैं लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है।