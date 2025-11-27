सुबह-शाम वॉक पर जाना पसंद है तो हो जाएं सावधान, डॉक्टरों ने दी सख्त चेतावनी; सर्दी बन रही सेहत के लिए खतरा

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। जैसे जैसे मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। वैसे ही बढ़ती ठंड ने लोगों की सेहत पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। खासकर वे लोग जो सुबह अंधेरे में वाक को हेल्दी रूटीन मानते हैं।

इस मौसम में अनजाने में अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहर के अस्पतालों में नवंबर माह की शुरूआत से ही अचानक तबीयत बिगड़ने वाले मरीज भी पहुंच रहे हैं।

इन मरीजों में ज्यादातर अस्थमा, सीओपीडी, हार्ट डिजीज, हाई बीपी के रोगी और बुजुर्ग शामिल हैं, जिनकी हालत सुबह वाक के तुरंत बाद खराब होने की शिकायत देखी गई।

डाक्टरों का स्पष्ट कहना है कि इस मौसम में सुबह बहुत जल्दी घर से निकलना दिल और फेफड़ों के लिए जोखिम भरा है, इसलिए सावधानी ही बचाव है। सर्दी में सुबह की सैर के फायदे और नुकसान दोनों हैं।

अगर आप स्वस्थ हैं और सावधानी बरतते हैं तो आप सर्दी में भी सैर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है या आपको सर्दी से ज्यादा परेशानी होती है तो डाक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

साथ ही, आप चाहें, तो घर के अंदर रहकर भी एक्सरसाइज या योग कर सकते हैं। सिविल सर्जन डॉ. राज कुमार के मुताबिक ठंड में तड़के वाक करने से फेफड़ों की नाड़ियों में सिकुड़न आ जाती है।

इससे श्वास नली टाइट हो जाती है,आक्सीजन का प्रवाह कम होता है और अस्थमा, हार्ट, सीओपीडी और बीपी मरीजों में दिक्कत तेजी से बढ़ती है। लंग्स, अस्थमा, सीओपीडी और हार्ट की समस्या वाले मरीजों की नाड़ियां ठंड में सिकुड़ने लगती हैं।