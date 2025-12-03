5 डिग्री पर ठिठुरा मुक्तसर, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई परेशानी; मौसम विभाग ने जारी किया शीतलहर का येलो अलर्ट

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। जिले में सुबह-शाम ठंडी हवाएं चलने से ठंड का प्रभाव बढ़ रहा है। हालांकि धूप निकल रही है, लेकिन ठंड असर दिखाने लगी है। रातें ज्यादा सर्द होने लगी हैं।

मंगलवार की रात को अधिकतम तापमान 18 व न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दिन में अधिकतम 20.6 डिग्री रिकार्ड हुआ। इस बीच मौसम केंद्र ने दो दिन कोल्ड वेव के लिहाज से येलो अलर्ट जारी किया है।

अब अधिक सर्दी वाले दिसंबर की शुरुआत होने जा रही है। कृषि विभाग ने कहा कि धुंध फसल के लिए नुकसानदायक नहीं है।वहीं सेहत विभाग ने भी सर्दी से बचने के उपाय बताए हैं।

एक दिसंबर को ही कोल्ड वेव चलनी शुरू हो गई थी। रात-दिन का तापमान गिर रहा है। रात का सामान्य तापमान 5 से 7 डिग्री के आसपास रह रहा है, जबकि दिन का 20-22 डिग्री के औसत पर आएगा।

दिसंबर के पहले हफ्ते में ठंड की रफ्तार बढ़ने लगी है। दूसरे हफ्ते में ठिठुरन चरम पर होगी। फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं।इस बीच सबसे बड़ा चैलेंज स्माग है। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं की दिशा पश्चिमी है।

इनकी रफ्तार 5 से 10 किमी. प्रतिघंटा रहेगी। कोहरा पड़ेगा। लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को सड़क पर स्माग की चुनौती मिलेगी। कई इलाकों में विजिबिलिटी की दिक्कत हो सकती है।

सुबह धुंध भी पड़नी शुरू हो गई है। हालांकि अभी धुंध ज्यादा नहीं पड़ रही। लेकिन आने वाले दिनों में घनी धुंध पड़ेगी है। उधर, कृषि विभाग के जिला अधिकारी जगसीर सिंह ने कहा कि ऐसे में फसलों पर पड़ रही यह धुंध फिलहाल कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन आगे जब ज्यादा कोहरा पड़ेगा तब किसानों को तामपान का ध्यान रखना पड़ेगा और समय पर सिंचाई करनी पड़ेगी।