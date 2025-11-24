मुक्तसर: निजी कॉलेज से करीब चार लाख की नकदी चोरी, CCTV में दिखे तीन लोग; खाली लॉकर बरामद

संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा (मुक्तसर)। गिद्दड़बाहा के गांव थेहड़ी में चल रहे एक निजी कालेज गुरु रामदास कालेज आफ फार्मेसी में चोरों द्वारा 22-23 नवंबर की दरमियानी रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कालेज के चेयरमैन मनप्रीत सिंह ने बताया कि चोरों ने 3.97 लाख रुपये की नकदी चोरी कर ली है।

थाना गिद्दड़बाहा की पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। पुलिस को दी शिकायत में कालेज के चेयरमैन मनप्रीत सिंह पुत्र सुरिंदरपाल सिंह निवासी मक्कड़ कालोनी गली नंबर एक मलोट ने बताया कि कालेज में आने वाले सभी विद्यार्थियों की दाखिला फीस और वार्षिक फीस मेरे पास जमा होती है। जिसका असल रिकार्ड मेरे पास होता है।

बीती सुबह मैं रोजाना की तरह कालेज में आया था जो भी विद्यार्थियों की फीस जमा हुई थी। मैंने उन्हें अपने आफिस के लाकर में रखकर चाबी अपने पास रख ली। उनमें करीब 3.50 लाख रुपये थे। वह रोजाना की तरह घर चला गया। रविवार 23 नवंबर की सुबह वह और उसका अकाउंटेंट साहिल पुत्र बंटी निवासी पटेल नगर, गली नंबर चार मलोट कुछ जरूरी दस्तावेज लेने के लिए कालेज आए थे।

जब हमने आकर मौका देखा तो मेरे आफिस से कैश लाकर गायब था। जब हमने चेक किया तो मेरे अकाउंटेंट साहिल के आफिस के लाकर से लगभग 47 हजार रुपये गायब थे। हमारे दोनों लाकरों में लगभग 3.97 लाख रुपये बनती है। जिसे 22-23 नवंबर की रात को अज्ञात व्यक्तियों ने चुरा लिया।