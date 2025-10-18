Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पंजाब के मुक्तसर में चलती कार का फटा टायर, अनियंत्रित होकर ऑटो से टकराई; 15 से ज्यादा लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 01:16 PM (IST)

    पंजाब के मुक्तसर जिले में गिद्दड़बाहा-मलोट मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक कार का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर ऑटो रिक्शा से टकरा गई, जिससे 15 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बठिंडा रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    क्षतिग्रस्त कार (जागरण फोटो)

    संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा (मुक्तसर)। गिद्दड़बाहा-मलोट रोड पर मार्कफेड प्लांट के पास आज सुबह हुए एक सड़क हादसे में करीब डेढ़ दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनमें से 10 की हालत गंभीर देखते हुए बठिंडा रेफर कर दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार रविंदर कुमार पुत्र मेहर चंद निवासी श्री गंगानगर अपनी पत्नी कृष्णा रानी और बेटे चिराग के साथ अपनी होंडा जैज कार नंबर आरजे13सीबी-5208 में अमृतसर से श्री गंगानगर जा रहे थे।

    जब उनकी कार मार्कफेड प्लांट के पास पहुंची तो कार का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क के बीचोंबीच बने डिवाइडर को पार कर मलोट से गिद्दड़बाहा जा रहे एक ऑटो रिक्शा नंबर पीबी30एए-6751 से टकरा गई।

    ये लोग हुए घायल

    इस हादसे में कार सवार रविंदर कुमार, कृष्णा रानी और चिराग को कुछ चोटें आईं, जबकि ऑटो चालक मंगा सिंह, अर्शदीप कौर, ज्योति, वीरपाल कौर, मनदीप कौर, परमजीत कौर, कुलदीप सिंह, करमजीत कौर, सुखदीप कौर, किरण कौर, प्रीतम कौर, सतपाल कौर, चरणजीत कौर, गुरसेवक सिंह, परमजीत कौर सभी निवासी गांव जंडवाला (मलोट) गंभीर रूप से घायल हो गए। ऑटो सवार गिद्दड़बाहा क्षेत्र में कपास बीनने जा रहे थे।

    घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय समाज सेवी संस्था श्री विवेक आश्रम के एंबुलेंस चालक शमिंदर सिंह मंगा, उम्मीद एनजीओ के राज कुमार बब्बर, राहत फाउंडेशन के दीपू कुमार और 108 एंबुलेंस ने घायलों को गिद्दड़बाहा सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया।

    इस मौके पर सिविल अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर सैम सिद्धू ने बताया कि इन घायलों में से करीब 10 को आगे के इलाज के लिए बठिंडा रेफर कर दिया गया है। उधर, गिद्दड़बाहा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।