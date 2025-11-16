श्री मुक्तसर साहिब में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला

संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। थाना लक्खेवाली की पुलिस ने लापरवाही से एक अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने बाइक में टक्कर मार देने से हुई बाइक की मौत मामले में अज्ञात ट्रैक्टर चालक खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि आरोपित की गिरफ्तारी बाकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थाना लक्खेवाली पुलिस को दी अपनी शिकायत में अजय कुमार पुत्र दिनेश कुमार वासी बाबा जीवन सिंह नगर गली नंबर एक मुक्तसर ने बताया कि उसका भाई अभै कुमार किसी काम से अपनी बाइक से गांव फूलेवाला में पहुंचा तो एक दौरान एक अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही उसके भाई की बाइक को टक्कर मार दी।