श्री मुक्तसर साहिब में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला
श्री मुक्तसर साहिब में थाना लक्खेवाली पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अजय कुमार ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके भाई अभै कुमार को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब। थाना लक्खेवाली की पुलिस ने लापरवाही से एक अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने बाइक में टक्कर मार देने से हुई बाइक की मौत मामले में अज्ञात ट्रैक्टर चालक खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि आरोपित की गिरफ्तारी बाकी है।
थाना लक्खेवाली पुलिस को दी अपनी शिकायत में अजय कुमार पुत्र दिनेश कुमार वासी बाबा जीवन सिंह नगर गली नंबर एक मुक्तसर ने बताया कि उसका भाई अभै कुमार किसी काम से अपनी बाइक से गांव फूलेवाला में पहुंचा तो एक दौरान एक अज्ञात ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही उसके भाई की बाइक को टक्कर मार दी।
इस घटना में उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अज्ञात ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उक्त बयानों पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जबकि आरोपित की गिरफ्तारी बाकी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।