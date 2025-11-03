भगवंत मान के 'जूता प्रहरी' वाली वायरल चिट्ठी झूठी, SSP ने कहा- 'CM का गुरुद्वारा जाने का नहीं था कार्यकर्म'

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब में माथा टेकने के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान के जूतों की निगरानी पर दो पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का एक पत्र इंटरनेट मीडिया पर रविवार से वायरल हो रहा है।

इस पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने भी अपनी फेसबुक आइडी पर पोस्ट करके तंज कसा है। यह मामला राजनीतिक गलियारों व आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री रविवार को मुक्तसर फेरी के दौरान गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने नहीं गए। लेकिन इसको लेकर एक चर्चा छिड़ गई है। इंटरनेट मीडिया पर लोग तरह तरह के व्यंग मुख्यमंत्री पर कस रहे हैं। उधर, एसएसपी डा. अखिल चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का रविवार को केवल सीवरेज और जल आपूर्ति प्रोजेक्ट्स के कार्य की शुरुआत करवाने का ही कार्यक्रम था‌। इसके अलावा और कहीं भी जाने का किसी तरह का कार्यक्रम नहीं था‌‌।