पंजाब के बादल परिवार के जे&के के राजघराने से बने पारिवारिक रिश्ते, पूर्व मंत्री मनप्रीत की बेटी की सगाई डोगरा राजपरिवार में हुई
जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब । पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल की बेटी रिया बादल की सगाई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता करण सिंह के पोते और जम्मू-कश्मीर के डोगरा राजपरिवार से ताल्लुक रखने वाले आरके मर्तंड सिंह के साथ हो गई है।
इस सगाई के साथ पंजाब के बादल परिवार और जम्मू-कश्मीर के शाही डोगरा घराने के बीच एक नया पारिवारिक रिश्ता जुड़ गया है, जिसे राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। आरके मर्तंड सिंह पेशे से वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट तथा दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं।
आरके मर्तंड सिंह के पिता विक्रमादित्य सिंह जम्मू-कश्मीर विधान परिषद के पूर्व सदस्य रह चुके हैं और डोगरा राजघराने के वारिस माने जाते हैं।
सोशल मीडिया पर दी जानकारी
विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सगाई की आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने लिखा- माता रानी की कृपा से हमें यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सुपुत्र आर.के. मार्तंड सिंह का सगाई समारोह रिया बादल, सुपुत्री सरदार मनप्रीत सिंह बादल एवं सरदारनी मनप्रीत सिंह बादल, के साथ संपन्न हुआ है।
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं रिया
रिया बादल ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से मीडिया, कल्चर और कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। उनके पिता मनप्रीत सिंह बादल दो बार पंजाब के वित्त मंत्री रह चुके हैं। उनका राजनीतिक सफर शिरोमणि अकाली दल, पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब और कांग्रेस से होते हुए वर्ष 2023 में भाजपा में शामिल होने तक का रहा है।
