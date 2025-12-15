Language
    गांव बबियाना बूथ कैप्चरिंग विवाद, ढिल्लों का कांग्रेस प्रदेश प्रधान को जवाब, कहा- राजा वड़िंग डिप्रैशन के शिकार

    By Rajinder Kumar Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    मुक्तसर के गांव बबियाना में बूथ कैप्चरिंग विवाद में, ढिल्लों ने कांग्रेस प्रदेश प्रधान राजा वड़िंग को जवाब दिया है। ढिल्लों ने वड़िंग पर डिप्रेशन का श ...और पढ़ें

    आम आदमी पार्टी के विधायक डिंपी ढिल्लों।

    जागरण संवाददाता, मुक्तसर। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव बबानिय और मधीर में रद्द होने के बाद कांग्रेस और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को गिद्दड़बाहा से आम आदमी पार्टी के विधायक हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और गिद्दड़बाहा के पूर्व विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा लगाए गए बूथ कैप्चरिंग के आरोपों पर तीखा पलटवार किया।

    डिंपी ढिल्लों ने कहा कि राजा वड़िंग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और वे राजनीतिक दबाव के चलते हताशा और डिप्रेशन में बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वड़िंग द्वारा उनके भाई सनी ढिल्लों पर लगाए गए बूथ कैप्चरिंग के आरोप पूरी तरह झूठे हैं और बबानिया व मधीर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

    डिंपी ढिल्लों ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की धक्केशाही या जबरदस्ती नहीं की। आप विधायक ने कांग्रेस शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि राजा वड़िंग अपने पुराने दौर को भूल गए हैं, जब उनके कार्यकर्ताओं और स्वयं उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते थे।

    वड़िंग के समय कई बूथ कैप्चरिंग के मामले सामने आए

    डिंपी ढिल्लों ने दावा किया कि वड़िंग के समय में ही बूथ कैप्चरिंग के कई मामले सामने आए थे। ढिल्लों ने आरोप लगाया कि राजा वड़िंग इस समय दिल्ली में बैठे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को लाठी लेकर मैदान में उतरने की सलाह दे रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

    वड़िंग पहुंच चुके हाईकोर्ट

    वहीं दूसरी ओर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतगणना की वीडियोग्राफी कराए जाने की मांग को लेकर अदालत में जनहित याचिका दायर की है।

    वड़िंग ने कहा कि वोटों की चोरी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है और बबानिया व मधीर में जिस तरह की कथित गुंडागर्दी सामने आई है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजा वड़िंग ने दोहराया कि कांग्रेस निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों की पक्षमें है।

    उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर धांधली या बाधा उत्पन्न की गई तो उसके खिलाफ कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखा जाएगा।

     