Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुक्तसर में सड़क दुर्घटना में सेना के जवान की मौत, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

    By Rajinder Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:50 PM (IST)

    गिद्दड़बाहा में सड़क हादसे में सेना के जवान थाना सिंह की मौत हो गई। वह सिक्किम में तैनात थे और ड्यूटी पर जाते समय उनकी कार पेड़ से टकरा गई। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जवान अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सड़क दुर्घटना में सेना के जवान की मौत हो गई है।

    संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा। वीरवार को गिद्दड़बाहा में सड़क हादसे में सेना के जवान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छतिआना निवासी थाना सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जो कि सेना में नौकरी करता था और सिक्किम में तैनात था। सुबह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए कार में घर से निकला था कि छतियाना-भलाइआना लिंक रोड पर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसे के दौरान घायल सेना के जवान को राहगीरों ने कार से बाहर निकाला और एंबुलेंस से बठिंडा के अस्पताल पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने सेना के जवान को मृत घोषित कर दिया। सेना का जवान थाना सिंह अपने पीछे पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गया है। पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार गांव छतिआना में किया जाएगा।