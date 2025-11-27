मुक्तसर में सड़क दुर्घटना में सेना के जवान की मौत, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा। वीरवार को गिद्दड़बाहा में सड़क हादसे में सेना के जवान की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छतिआना निवासी थाना सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जो कि सेना में नौकरी करता था और सिक्किम में तैनात था। सुबह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए कार में घर से निकला था कि छतियाना-भलाइआना लिंक रोड पर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई।