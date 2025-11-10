मुक्तसर साहिब: सब्सिडी कृषि उपकरण घोटाला बेनकाब, बठिंडा विजिलेंस ने 19 फर्मों को भेजा नोटिस; 5908 औजारों में धांधली का शक

जागरण संवाददाता, दोदा। सब्सिडी पर मिलने वाले विभिन्न कृषि औजारों में धांधली की आशंका के चलते विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा की ओर से जिला मुक्तसर, बठिंडा और मानसा की 19 फर्मों को नोटिस जारी कर बिलिंग रिकार्ड के साथ बठिंडा दफ्तर में पेश होने के आदेश जारी किए गए हैं।

यह औजार पराली को खेतों में मिलाकर अगली फसल की बिजाई करने सहित अन्य हैं। यह औजार पराली को लगने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष तौर पर किसानों को सब्सिडी पर दिए जाते हैं।

विजिलेंस ने नोटिस में कहा है कि वर्ष 2018 से 2021 तक बनाए गए विभिन्न औजारों की लिस्टें तैयार कर बिल रिकार्ड के विजिलेंस दफ्तर बठिंडा में पेश हों। फर्मों को अलग-अलग समय पर बुलाया गया है।

10 से 13 तक सभी फर्में निर्धारित समय अनुसार आफिस में पहुंच अपना रिकार्ड पेश करेंगी। विजिलेंस के नोटिस के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों में भी हलचल शुरू हो गई है।

जिला कृषि विभाग के अनुसार जिला मुक्तसर में वर्ष 2018-2019 से लेकर 2024-25 तक 5908 कृषि औजार सब्सिडी पर दिए गए हैं। इनमें एसएमएस 56, सुपर सीडर 3400, हैप्पी सीडर सात, स्मार्ट सीडर दो, सर्फेस सीडर 100,बेलर 206,रेक 193, रोटरी स्लेशर 162, जीरो ड्रिल 1208,आरएमबी हल 171, मलचर 39,धान काटने की मशीन 294,ट्रैक्टर 60एचपी और उससे अधिक 66,ट्रॉली तीन व टेडर मशीन एक सब्सिडी पर दी गई है। इन सभी मशीनों की खरीद को लेकर बिलिंग व रिकार्ड की पड़ताल के लिए फर्मों को नोटिस जारी किया गया है।