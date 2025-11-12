मुक्तसर में पिकअप और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर, हादसे में किसान नेता की मौत

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर-कोटकपूरा मार्ग गांव उदेकरन के पास महिंद्रा पिकअप और रोडवेज बस की टक्कर में भारतीय किसान यूनियन उगराहां के एक नेता की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसा मंगलवार की देर शाम करीब आठ बजे हुआ। मृतक की पहचान हरजीत सिंह ढिल्लों निवासी कोटकपूरा के रूप में हुई है,जोकि यूनियन की कोटकपूरा इकाई के प्रधान थे। जबकि घायल बलवंत सिंह वासी कोटकपूरा के रूप में हुई है। जोकि गांव नंगल फरीदकोट के प्रधान हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार भारतीय किसान यूनियन उगराहां के उक्त नेता फाजिल्का में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गेहूं का बीज वितरित करके आ रहे थे और कोटकपूरा अपने घर को जा रहे थे।

सिद्धूपुरा इकाई के नेता जीवन सिंह ने बताया कि उसका गांव उदेकरन है और उसे सूचना मिली कि मेरे गांव के पास हादसा हुआ है तो मैं मौके पर पहुंचा और घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया है। जबकि हरजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है।