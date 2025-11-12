Language
    मुक्तसर में पिकअप और रोडवेज बस में जोरदार टक्कर, हादसे में किसान नेता की मौत

    By Rajinder Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:28 AM (IST)

    मुक्तसर-कोटकपूरा मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में भारतीय किसान यूनियन उगराहां के नेता हरजीत सिंह ढिल्लों की मृत्यु हो गई। यह हादसा तब हुआ जब उनकी पिकअप वैन एक रोडवेज बस से टकरा गई। बलवंत सिंह नामक एक अन्य किसान नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों फाजिल्का से गेहूं का बीज वितरित करके लौट रहे थे।

    पिकअप और रोडवेज बस में टक्कर, किसान नेता की मौत

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर-कोटकपूरा मार्ग गांव उदेकरन के पास महिंद्रा पिकअप और रोडवेज बस की टक्कर में भारतीय किसान यूनियन उगराहां के एक नेता की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    हादसा मंगलवार की देर शाम करीब आठ बजे हुआ। मृतक की पहचान हरजीत सिंह ढिल्लों निवासी कोटकपूरा के रूप में हुई है,जोकि यूनियन की कोटकपूरा इकाई के प्रधान थे। जबकि घायल बलवंत सिंह वासी कोटकपूरा के रूप में हुई है। जोकि गांव नंगल फरीदकोट के प्रधान हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार भारतीय किसान यूनियन उगराहां के उक्त नेता फाजिल्का में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गेहूं का बीज वितरित करके आ रहे थे और कोटकपूरा अपने घर को जा रहे थे।

    सिद्धूपुरा इकाई के नेता जीवन सिंह ने बताया कि उसका गांव उदेकरन है और उसे सूचना मिली कि मेरे गांव के पास हादसा हुआ है तो मैं मौके पर पहुंचा और घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया है। जबकि हरजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रोडवेज की बस कोटकपूरा साइड मुक्तसर को आ रही थी जबकि पिकअप मुक्तसर से कोटकपूरा की तरफ जा रही थी। तभी शहर से बाहर वार उदेकरन के पास दोनों में आमने-सामने से सीधी टक्कर हो गई।