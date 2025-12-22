Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब में घने कोहरे का कहर, ट्रक से टकराई कॉलेज की बस के उड़ गए परखच्चे

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:30 AM (IST)

    पंजाब के मुक्तसर जिले में गिद्दड़बाहा-मलोट नेशनल हाईवे पर गांव थेहड़ी के पास धुंध के कारण बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के स्टाफ और छात्रों को ले जा रही बस रो ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुंध में रोड किनारे खड़े ट्रक टकराई कॉलेज की बस (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा/मुक्तसर। गिद्दड़बाहा- मलोट नेशनल हाईवे पर गांव थेहड़ी के पास बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के स्टाफ व छात्रों को ले जा रही बस रोड किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई।

    घनी धुंध के चलते दृश्यता शून्य थी जिसके चलते रोड किनारे खड़ा ट्रक ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया। हादसे में बस ड्राइवर और लाइब्रेरियन घायल हुए हैं।

    घायलों को मलोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि शेष छात्र बाल बाल बचे हैं। जबकि बब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें