पंजाब में घने कोहरे का कहर, ट्रक से टकराई कॉलेज की बस के उड़ गए परखच्चे

संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा/मुक्तसर। गिद्दड़बाहा- मलोट नेशनल हाईवे पर गांव थेहड़ी के पास बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के स्टाफ व छात्रों को ले जा रही बस रोड किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई।

घनी धुंध के चलते दृश्यता शून्य थी जिसके चलते रोड किनारे खड़ा ट्रक ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया। हादसे में बस ड्राइवर और लाइब्रेरियन घायल हुए हैं।

घायलों को मलोट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि शेष छात्र बाल बाल बचे हैं। जबकि बब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है।