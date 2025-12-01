Language
    मुक्तसर में गली में जमा पानी पीने से 18 बकरियां व भेड़ों की मौत, मालिक ने लगाई मदद की गुहार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:58 PM (IST)

    श्री मुक्तसर साहिब में अनाज मंडी के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों में 6 बकरियों और 12 भेड़ों की मौत हो गई। पीड़ित असलम खान ने सड़क पर जमा पानी को मौत का कारण बताया और पानी में जहरीली दवा होने का संदेह जताया। उन्होंने प्रशासन से जांच और मुआवजे की मांग की है। पशुपालन विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट करने की बात कही है।

    मुक्तसर में गली में जमा पानी पीने से संदिग्धावस्था में 18 बकरियां व भेड़ों की मौत।

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। नई अनाज मंडी की पिछली सड़क पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक साथ 6 बकरियों व 12 भेड़ों की मौत हो गई। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि सड़क पर जमा पानी पीने से उसके पशुओं की मौत हो गई। उन्होंने संदेह जताया है कि पानी में कोई जहरीली दवा मिली हुई थी।

    मुक्तसर निवासी असलम खान ने बताया कि उनके पास भेड़-बकरियां हैं। यही उनका व्यवसाय है। रोजाना की तरह रविवार को भी वह बकरियों व भेड़ों को चारा डालने के लिए नई अनाज मंडी मुक्तसर की पिछली तरफ खुली जगह पर लाए थे। गली में कहीं पानी भरा था, जिसे बकरियों व भेड़ों ने पी लिया।

    पानी पीने के बाद बकरियों व भेड़ों के शरीर एक-एक करके फूलने लगे और वे तड़पने लगे। इसके बाद एक-एक कर बकरियां और भेड़ें उसी समय मरने लगीं। उनकी छह बकरियां और 12 भेड़ें मर गई हैं। इससे उन्हें करीब 3 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। 

    असलम खान ने बताया कि मंडी के पीछे की तरफ कीटनाशक की दुकानें हैं। दुकानदार खेतों में इस्तेमाल होने वाली जहरीली दवाइयों और खाद के डिब्बों को ऐसे ही खुले में फेंक देते हैं। शक है कि गली में वहां खड़े पानी में वही जहरीली दवाइयां मिल गई होंगी। उनकी भेड़-बकरियों ने यह पानी पी लिया और इसके बाद उनकी मौत हो गई। उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई है।

    इस संबंध में पशुपालन विभाग को भी सूचित कर दिया गया है और पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे भी यहां खेलते हैं और इस जहरीले पानी में खेलने से खासकर बच्चों की जान को नुकसान पहुंच सकता है।

    इसलिए जिला प्रशासन इसकी जांच करे और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। पीड़ित ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। उपनिदेशक का कहना है कि मृत पशुओं का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।