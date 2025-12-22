मोगा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, घटना की जानकारी मिलते पहुंची पुलिस; जांच पड़ताल शुरू

संवाद सहयोगी, मोगा। कस्बा धर्मकोट के गांव ढोलेवाला में रहने वाले 20 वर्षीय युवक की गत सायं संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है परिवार की ओर से युवक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही थाना धर्मकोट की पुलिस ने गांव में पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना धर्मकोट के डीएसपी जसवरिंदर सिंह ने बताया कि ढोले वाला निवासी 20 वर्षीय दिलप्रीत सिंह अपने माता-पिता के साथ खेतों में मेहनत मजदूरी करवाने के लिए जाता था। रविवार को वह कामकाज से वापस अपने घर लौटा तो नहाने के लिए बाथरुम में चला गया कि बाथरूम में लगभग पोना घंटा बाहर न आने के उपरांत जब परिवार की ओर बाथरूम का दरवाजा खोल कर देखा तो दिलप्रीत सिंह का मुंह बाल्टी में था और वह मृत पड़ा हुआ था।