Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोगा: आटा चक्की में बाल फंसने से युवक की दर्दनाक मौत, पगड़ी खुलसे से बड़ा हादसा

    By Raj Kumar Raju Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 09:27 PM (IST)

    मोगा के गांव खोसा पांडो में आटा चक्की चलाने वाले एक युवक की दुखद हादसे में मौत हो गई। आटा पीसते समय युवक की पगड़ी और बाल मोटर की पुली में फंस गए, जिसस ...और पढ़ें

    Hero Image

    आटा चक्की में बाल फंसने से युवक की दर्दनाक मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, मोगा। थाना सदर के गांव खोसा पांडो में आटा चक्की चलाने वाले एक युवक की अचानक पगड़ी खुल गई और उसके सिर के बाल मोटर के की पुली के पटे में फंस गए। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना सदर के एएसआइ समराज सिंह ने बताया कि 29 वर्षीय जरनैल सिंह पुत्र मान सिंह निवासी गांव खोसा पांडो गांव में ही आटा चक्की चलाता था। बुधवार को आटा चक्की पर वह आटा पीस रहा था कि उसके सिर पर बंधी हुई पगड़ी खुलकर मोटर की पुली में फंसने के उपरांत सिर के बाल फंस गए।

    इसी दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर परिवार के बयानों पर सिविल अस्पताल मोगा से शव का पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया।