मोगा: आटा चक्की में बाल फंसने से युवक की दर्दनाक मौत, पगड़ी खुलसे से बड़ा हादसा

संवाद सहयोगी, मोगा। थाना सदर के गांव खोसा पांडो में आटा चक्की चलाने वाले एक युवक की अचानक पगड़ी खुल गई और उसके सिर के बाल मोटर के की पुली के पटे में फंस गए। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

थाना सदर के एएसआइ समराज सिंह ने बताया कि 29 वर्षीय जरनैल सिंह पुत्र मान सिंह निवासी गांव खोसा पांडो गांव में ही आटा चक्की चलाता था। बुधवार को आटा चक्की पर वह आटा पीस रहा था कि उसके सिर पर बंधी हुई पगड़ी खुलकर मोटर की पुली में फंसने के उपरांत सिर के बाल फंस गए।