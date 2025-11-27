Language
    मोगा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीधा संवाद, पराली न जलाने वाले किसानों की सराहना

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोगा में किसानों से सीधा संवाद किया और पराली न जलाने वाले किसानों की सराहना की। उन्होंने रणसिंह कलां गांव के किसानों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिन्होंने पराली को खेतों में मिलाकर खाद बनाई, जिससे रासायनिक खाद का उपयोग कम हुआ। उन्होंने इस पहल को देशभर के किसानों के लिए मिसाल बताया।

    Hero Image

    मोगा में भाजपा कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, मोगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वीरवार सुबह मोगा पहुंचे, जहां होटल गोल्ड कॉस्ट क्लब में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. हरजोत कमल और जिला भाजपा इकाई ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी मौजूद रहे।

    डॉ. कमल ने केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि कृषि मंत्री लगातार पंजाब के किसानों की समस्याओं को समझने के लिए राज्य का दौरा कर रहे हैं, जो किसानों के हितों को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।

    इसके बाद केंद्रीय मंत्री मोगा के गांव रणसिंह कलां पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ खुलकर बातचीत की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने ‘भाइयो-बहनों’ के साथ ‘भांजे-भांजियों’ शब्द का प्रयोग कर स्नेहपूर्ण जुड़ाव बनाया, जिसने गांववासियों के दिलों में उनकी आत्मीय छवि को और मजबूत किया।

    मंत्री चौहान ने गांव के किसानों को पिछले छह वर्षों से पराली न जलाने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि किसानों ने पराली को खेतों में ही जोतकर खाद बनाया है, जिससे गांव में रासायनिक खाद के उपयोग में 30 प्रतिशत तक कमी आई है।

    उन्होंने रणसिंह कलां गांव की इस पहल को देशभर के किसानों के लिए मिसाल बताया और कहा कि यह कदम मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए महत्वपूर्ण योगदान है।

    मोगा दौरे के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जालंधर रवाना हुए, जहां वे आलू किसानों से भी सीधे संवाद करेंगे।