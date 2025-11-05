पंजाब के मोगा में हथियार बरामद, पुलिस ने दो पिस्टल-मैगजीन और 20 कारतूस के साथ दो युवक को किया काबू

संवाद सहयोगी, मोगा। एसएसपी अजय गांधी के निर्देश पर थाना कोटईसे खां के प्रभारी सब इंस्पेक्टर जनकराज व पुलिस चौकी दौलेवाला के इंचार्ज एसआइ गुरभेज सिंह की टीम के सहायक थानेदार मनप्रीत सिंह ने पुलिस टीम के साथ दो लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से दो पिस्टल, मैगजीन, 20 कारतूस व एक स्विफ्ट कार बरामद करके केस दर्ज किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीएसपी धर्मकोट राजेश ठाकुर ने बताया कि सहायक थानेदार मनप्रीत सिंह पुलिस टीम के साथ थाना कोटईसे खां क्षेत्र में गश्त पर थे तो मेन रोड बस अड्डा दौलेवाला के पास सूचना मिली कि दविंदर सिंह एक शातिर अपराधी है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न तरह के अपराध करता है। जिन पर विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं तथा कई केसों में पुलिस को वांछित था।

दविंदर सिंह अपने साले अजीत सिंह उर्फ हंस निवासी गांव रौली जिला मोगा और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध हथियार दूसरे अपराधियों को सप्लाई करता है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली कि दविंदर सिंह व अजीत सिंह अपने साथियों के साथ स्विफ्ट कार में अवैध हथियारों की सप्लाई देने के लिए मोगा से मक्खू साइड की ओर जा रहे हैं।