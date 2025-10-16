नशा तस्करों पर मोगा पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, गुप्त सूचना के बाद बरामद की 3 किलो अफीम

संवाद सहयोगी, मोगा। एसएसपी अजय गांधी के दिशा-निर्देशों पर एसपीआई बाल कृष्ण सिंगला, डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह तथा थाना सिटी के प्रभारी इंस्पेक्टर वरुण कुमार के नेतृत्व में एसआई बलविंदर सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ गुप्त सूचना तहत तीन किलोग्राम अफीम व एक गाड़ी सवार दो व्यक्तियों को काबू करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया है।

एसएसपी अजय गांधी ने कहा कि जब एएसआई पाल सिंह, एएसआई बूटा सिंह, सिपाही हरमन सिंह गश्त के दौरान जोगिंदर सिंह चौक मोगा में मौजूद थे तो गुप्त सूचना मिली कि केवल सिंह, अर्शदीप सिंह उर्फ आशू निवासी गुलार थाना मलोध जिला लुधियाना जो अफीम बेचने का धंधा करते हैं।