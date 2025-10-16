नशा तस्करों पर मोगा पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, गुप्त सूचना के बाद बरामद की 3 किलो अफीम
मोगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन किलोग्राम अफीम बरामद की है। इस मामले में केवल सिंह और अर्शदीप सिंह नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई एसएसपी अजय गांधी के दिशा-निर्देशों पर की गई।
संवाद सहयोगी, मोगा। एसएसपी अजय गांधी के दिशा-निर्देशों पर एसपीआई बाल कृष्ण सिंगला, डीएसपी सिटी गुरप्रीत सिंह तथा थाना सिटी के प्रभारी इंस्पेक्टर वरुण कुमार के नेतृत्व में एसआई बलविंदर सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ गुप्त सूचना तहत तीन किलोग्राम अफीम व एक गाड़ी सवार दो व्यक्तियों को काबू करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया है।
एसएसपी अजय गांधी ने कहा कि जब एएसआई पाल सिंह, एएसआई बूटा सिंह, सिपाही हरमन सिंह गश्त के दौरान जोगिंदर सिंह चौक मोगा में मौजूद थे तो गुप्त सूचना मिली कि केवल सिंह, अर्शदीप सिंह उर्फ आशू निवासी गुलार थाना मलोध जिला लुधियाना जो अफीम बेचने का धंधा करते हैं।
जो आज भी अपनी गाड़ी पर सवार होकर पुल नहर को जाती सड़क द्वारा जीरा को जा रहे हैं। जिस पर पुलिस द्वारा मौके पर छापामारी करके केवल सिंह व अर्शदीप सिंह को हिरासत में लेकर उनके पास से तीन किलोग्राम अफीम बरामद करके उनके खिलाफ थाना सिटी मोगा में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।