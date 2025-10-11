मोगा में कनाडा भेजने के नाम पर शख्स को लगाया लाखों रुपये का चूना, ट्रैवल एजेंट दंपती सहित 3 के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सहयोगी, मोगा। थाना कोटईसे खां पुलिस ने लुधियाना निवासी एक व्यक्ति को कनाडा भेजने का झांसा देकर 26 लाख रुपये ठगने के आरोप में ट्रैवल एजेंट दंपती समेत तीन लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

थाना कोटईसे खां के सहायक थानेदार रघुविंदर प्रसाद ने कहा कि गुरविंदर सिंह मान निवासी गांव हावास लुधियाना ने 06-08-2025 को एसएसपी मोगा को दर्ज करवाई शिकायत में कहा कि उसने वर्क परमिट पर कनाडा जाना था। उसकी बात कुलजीतपाल जेटली मालिक दि विकोरिया इंटरनेशनल इमीग्रेशन सर्विस, उनकी पत्नी रेणु जेटली निवासी विकटोरिया कान्वेंट स्कूल जानिया रोड कोटईसे खां, गौरव शर्मा निवासी जैन कालोनी तलवंडी रोड जिला फिरोजपुर के साथ हुई, जिन्होंने मिलीभगत तहत फर्जी दस्तावेज तैयार उसको वर्क परमिट, वीजा पर कनाडा भेजने का झांसा देकर उससे 26 लाख रुपये की ठग लिए।