    मोगा में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

    By Raj Kumar Raju Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 03:40 PM (IST)

    मोगा में अकालसर रोड के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक सुरिंदर कुमार आर्थिक तंगी से परेशान था और उसे सुनने में भी दिक्कत थी। वह दरगाह पर माथा टेकने जा रहा था तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

    मोगा: रेलवे ट्रैक पार करते समय दर्दनाक हादसा, व्यक्ति की मौत।

    संवाद सहयोगी, मोगा। अकालसर रोड फाटकों के पास लुधियाना-मोगा रेलवे ट्रैक पर वीरवार की सुबह रेलवे ट्रक क्रास करते हुए एक व्यक्ति रेलगाड़ी की चपेट में आ गया। जिसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    जीआरपी रेलवे पुलिस चौकी की प्रभारी एएसआई नरेश कुमारी ने कहा कि सुरिंदर कुमार निवासी कैंप भीम नगर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते परेशान रहने समेत उसे ऊंचा सुनाई देता था।

    वीरवार को सुबह वह अकालसर रोड स्थित बनी पीर बाबा की दरगाह पर मात्था टेकने के लिए जा रहा था कि इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करते समय चंडीगढ़ से मोगा रेलवे ट्रेक पर आ रही रेलगाड़ी की चपेट में आ गया। जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। एएसआई नरेश कुमारी ने कहा कि परिवार के बयानों के आधार पर सिविल अस्पताल मोगा से शव का पोस्टमार्टम करवाने उपरांत परिजनों को सौंप दिया गया।

