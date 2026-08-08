मोगा में सीवरेज कनेक्शन खोजते अचानक धंसी मिट्टी, दो मजदूर दबे; आसपास के लोगों ने राहत अभियान चला बचाई जान
मोगा के कोटकपूरा बाईपास पर सीवरेज कनेक्शन की खुदाई करते समय मिट्टी का ढेर गिरने से दो मजदूर दब गए। आसपास के लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। ...और पढ़ें
HighLights
मोगा में सीवरेज खुदाई के दौरान मिट्टी धंसी, मजदूर दबे।
स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई कर मजदूरों को बचाया।
घायल मजदूरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा के कोटकपूरा बाईपास पर शनिवार दोपहर बाद सीवरेज कनेक्शन की तलाश में खुदाई कर रहे दो मजदूर अचानक मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी का बड़ा ढेर अचानक भरभराकर दोनों मजदूरों के ऊपर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मिट्टी के नीचे दबे मजदूरों ने बचाव के लिए शोर मचाया तो आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया।
जानकारी के अनुसार, कोटकपूरा बाईपास पर एक दुकान के सीवरेज कनेक्शन की तलाश की जा रही थी। इसके लिए दो मजदूर जमीन की खुदाई कर रहे थे। दोनों मजदूर कनेक्शन तक पहुंचने के लिए मिट्टी हटाने में जुटे हुए थे। इसी दौरान अचानक ऊपर की मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और दोनों मजदूर उसके नीचे दब गए।
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चीख सुनकर मदद के लिए दौड़े लोग
मिट्टी में दबने के बाद दोनों मजदूरों ने बचाव के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। मौके पर पहुंचने के बाद लोगों ने बिना समय गंवाए मिट्टी हटाने का काम शुरू किया।
मिट्टी काफी मात्रा में होने के कारण दोनों मजदूरों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आसपास के लोगों ने मिलकर हाथों और उपलब्ध साधनों से मिट्टी हटाई। लगातार प्रयास के बाद दोनों मजदूरों को मिट्टी के नीचे से बाहर निकाल लिया गया।
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इसके बाद दोनों को उपचार के लिए पास के निधि अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने दोनों का उपचार शुरू किया। हादसे में दोनों मजदूरों को चोटें आने की जानकारी सामने आई है।
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मजदूर निकले तो ली राहत की सांस
हादसे में मिट्टी के नीचे दबे एक मजदूर की पहचान निक्का निवासी चंद नवा के रूप में बताई जा रही है। दूसरे मजदूर की पहचान संबंधी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। दोनों को समय रहते मिट्टी के नीचे से बाहर निकाल लिए जाने के कारण आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली।
हादसे की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। कुछ देर तक मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। लोगों की भीड़ के कारण घटनास्थल पर काफी हलचल रही।
सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल
स्थानीय लोगों ने खुदाई के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि गहरी खुदाई के दौरान मिट्टी को रोकने के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने पर अचानक मिट्टी खिसकने का खतरा बना रहता है। ऐसे में मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए जाने चाहिए।