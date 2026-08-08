मोगा में सीवरेज कनेक्शन खोजते अचानक धंसी मिट्टी, दो मजदूर दबे; आसपास के लोगों ने राहत अभियान चला बचाई जान

संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा के कोटकपूरा बाईपास पर शनिवार दोपहर बाद सीवरेज कनेक्शन की तलाश में खुदाई कर रहे दो मजदूर अचानक मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी का बड़ा ढेर अचानक भरभराकर दोनों मजदूरों के ऊपर गिर गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मिट्टी के नीचे दबे मजदूरों ने बचाव के लिए शोर मचाया तो आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया।

जानकारी के अनुसार, कोटकपूरा बाईपास पर एक दुकान के सीवरेज कनेक्शन की तलाश की जा रही थी। इसके लिए दो मजदूर जमीन की खुदाई कर रहे थे। दोनों मजदूर कनेक्शन तक पहुंचने के लिए मिट्टी हटाने में जुटे हुए थे। इसी दौरान अचानक ऊपर की मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और दोनों मजदूर उसके नीचे दब गए।

मिट्टी काफी मात्रा में होने के कारण दोनों मजदूरों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आसपास के लोगों ने मिलकर हाथों और उपलब्ध साधनों से मिट्टी हटाई। लगातार प्रयास के बाद दोनों मजदूरों को मिट्टी के नीचे से बाहर निकाल लिया गया।

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