मुक्तसर में दंपती को बंदी बना लाखों की चोरी, कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगाई; अलमारी तोड़ सोना-नकदी चुराई

संवाद सूत्र, मालोट। मुक्तसर के थाना सदर मालोट के अंतर्गत गांव मालोट में चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर करीब 15 लाख रुपये मूल्य का सोना और नकदी चोरी कर ली। वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने घर में सो रहे दंपती के कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी, ताकि वे बाहर न निकल सकें। इसके बाद चोरों ने बेखौफ होकर घर की अलमारी और लाकर को तोड़ा और उसमें रखा सोना तथा नकदी लेकर फरार हो गए।

घटना छह और सात अगस्त की मध्यरात्रि की बताई जा रही है। पीड़ित गुरमेज सिंह पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी गांव मालोट ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा सुखजीत सिंह और बेटी हरप्रीत कौर कनाडा में रहते हैं। वह अपनी पत्नी सरबजीत कौर के साथ गांव स्थित अपने घर में रहते हैं।

गुरमेज सिंह के अनुसार, छह अगस्त की रात करीब साढ़े नौ बजे वह और उनकी पत्नी खाना खाने के बाद अपने कमरे में सो गए थे। रात करीब डेढ़ बजे गुरमेज सिंह की नींद खुली और उन्हें शौचालय जाना था। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो दरवाजा बाहर से बंद था।

उन्होंने कई बार दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन कुंडी बाहर से लगी होने के कारण वह नहीं खुला। इसके बाद उन्होंने फोन कर पड़ोस में रहने वाले अपने भतीजे गुरवीर सिंह को सूचना दी। गुरवीर सिंह अपने पिता दर्शन सिंह के साथ मौके पर पहुंचे और कमरे की बाहर से लगी कुंडी खोलकर दंपती को बाहर निकाला।

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