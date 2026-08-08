हादसे में 100% दिव्यांग पटियाला के डाॅक्टर को हाई कोर्ट से राहत, मुआवजा 22.91 से बढ़कर 51.64 लाख हुआ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में 100 प्रतिशत स्थायी दिव्यांग हुए डाॅक्टर को 22.91 लाख रुपये से बढ़ाकर 51.64 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि गंभीर रूप से घायल मरीज को बेहतर इलाज के लिए विदेश ले जाना अनुचित नहीं है। यह घायल का अधिकार और परिवार का कर्तव्य है कि उसकी जान बचाने के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए।

हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि दुर्घटना के समय कार चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसलिए बीमा कंपनी पहले पूरा मुआवजा अदा करेगी, लेकिन बाद में वाहन मालिक और चालक से इसकी वसूली का अधिकार उसे होगा। यह फैसला जस्टिस अमरजोत भट्टी ने दो अपीलों का संयुक्त निपटारा करते हुए सुनाया।

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हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि गंभीर रूप से घायल मरीज को उन्नत चिकित्सा के लिए विदेश ले जाना अनुचित नहीं है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि घायल का एक बेटा अमेरिका में चिकित्सक है और वहां के इलाज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद है।